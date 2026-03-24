Ford, ABD'de 254 bin aracını geri çağırıyor

Otomobil üreticisi Ford, Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 254 bin aracını geri çağıracağını açıkladı

Ford, ABD'de 254 bin aracını geri çağırıyor
Otomobil üreticisi Ford, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) 254 bin aracını geri çağıracağını duyurdu.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) geri çağrılmanın gerekçesinin arka görüş kamerası görüntüsünün ve gelişmiş sürücü yardımı (ADAS) özelliklerinin kaybolmasına yol açabilecek yazılım sorunları olduğunu açıkladı.

Açıklamada bir görüntü işleme yazılımının beklenmedik bir şekilde sıfırlanmasının çarpışma öncesi asistanı, şeritte kalma asistanı ve kör nokta izleme gibi ⁠ADAS özelliklerinin kaybına neden olabileceği ifade edildi. NHTSA, yazılımın bir bayi veya şirket tarafından kablosuz (OTA) güncelleme aracılığıyla güncelleneceğini söyledi.

NHTSA'ya göre geri çağırma, Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator ve Ford Explorer SUV'ları içeriyor.

