Ford Motor, hatalı vergi bildirimi için 365 milyon dolar ödeyecek

Ford Motor, Nisan 2009'dan Mart 2013'e kadar Türkiye'den ithal edilen yüz binlerce Transit Connect aracını yanlış sınıflandırarak ve değerini düşük göstererek federal bir gümrük vergisi yasasını ihlal ettiği yönündeki ABD iddialarını çözmek için 365 milyon dolar ödeyecek.

Adalet Bakanlığı, anlaşmanın Ford'un Türkiye'den ithal edilen kargo minibüslerini yanlış sınıflandırarak daha yüksek vergilerden kaçınmak için bir plan tasarladığı iddialarını çözüme kavuşturduğunu vurgularken, bu anlaşmanın yakın tarihin en büyük gümrük cezası anlaşmalarından biri olduğunu söyledi.

Ford sözcüsü, "Ford, Adalet Bakanlığı'nın açıklamasındaki birçok nitelendirmeye kesinlikle katılmıyor ve bu konuda hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ediyor. Ancak bu karmaşık ve on yıllık anlaşmazlığı geride bırakmak adına, konuyu kesin olarak çözüme kavuşturmayı kabul ettik." dedi.

Gümrük ve Sınır Koruma 2013 yılında binek araç olarak ithal edilen ve daha sonra kargo kamyonetine dönüştürülen Transit Connect'lerin yüzde 2,5 oranındaki binek araç vergisi yerine kargo araçlarına uygulanan yüzde 25 oranındaki vergiye tabi olduğuna karar vermişti.

Adalet Bakanlığı, Ford'un araçları "sahte arka koltuklar ve minibüslerin binek araç gibi görünmesini sağlayan diğer geçici özelliklerle ithal ettiğini söyledi. Bu geçici arka koltukların hiçbir zaman yolcu taşımak için kullanılması amaçlanmamıştır ve hiçbir zaman da kullanılmamıştır." dedi.