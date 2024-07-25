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Ford Motor'un karı beklentileri yakalayamadı

ABD'nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor’un ikinci çeyrek mali sonuçları yatırımcıların beklentilerini karşılayamadı.

Haber Merkezi
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Ford Motor'un karı beklentileri yakalayamadı
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30 Haziran'da sona eren çeyrek dönemde Ford Motor'un hisse başına karı 0,55-0,78 dolar aralığında olan beklentilerin altında, 47 cent olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hisse başına 72 cent kar etmişti.

Ford Motor’un ikinci çeyrekte net karı 1,83 milyar dolar oldu. Gelirler ise yüzde 5,6 artarak 44,02 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 44,81 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şirket yılın tamamı için 10-12 milyar dolar aralığında faiz ve vergi öncesi kar tahminini sürdürdü.

Ford Motor hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 11 değer kaybetti.

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