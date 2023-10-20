Ford Otomotiv GES Kapasite Artışı projesi ile ilgili ÇED süreci başladı

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"BURDUR il MERKEZ, ilce BOĞAZİÇİ VE ÇALLICA KÖYÜ mevkiinde FORD OTOMOTİV SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ(TOPLAM KURULU GÜCÜ 66 MWe/92,4MWm VE TOPLAM ALAN 62,43HEKTAR) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşılmış olup, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar, süreç ile ilgili her türlü bilgiler ve projeye ilişkin görüş, soru ve öneriler BURDUR Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilebilir."