Ford Otomotiv'den borçlanma aracı ihracı kararı

Ford Otomotiv, dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile borçlanma aracı ihracı kararı aldığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Yönetim Kurulumuz tarafından 07.08.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, Türkiye dışında satılmak üzere, 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde, ihraç yoluyla gerçekleştirilecek ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 500 milyon Euro veya muadili yabancı para tutarına kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılacaktır.” denildi.