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Ford Otomotiv'den SPK'ya 12 milyar TL'lik borçlanma ihracı başvurusu

Ford Otomotiv, yurtiçinde halka arz edilmeksizin 12 milyar Türk Lirası tutarında borçlanma ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu.

Haber Merkezi
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Ford Otomotiv'den SPK'ya 12 milyar TL'lik borçlanma ihracı başvurusu
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Ford Otomotiv borçlanma ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma ihracı başvurusu yaptı.

Açıklamada, "Yurtiçinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 12 Milyar Türk Lirası tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır" denildi.

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