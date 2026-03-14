Ford Otosan, 137 milyon dolara Koçfinans'ı devralıyor

Ford Otosan, finansman yetkinliğini kendi organizasyonu içinde konumlandırarak araç satışından satış sonrası hizmetlere, ikinci el ticaretinden sigorta çözümlerine kadar uzanan otomotiv değer zincirini daha da güçlendirmeyi ve entegre bir mobilite ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda Ford Otosan, Koçfinans'ın Koç Holding (yüzde 50), Arçelik (yüzde 47) ve diğer Koç Topluluğu şirketlerine (yüzde 3) ait hisselerini, kapanış düzeltmelerine bağlı olarak yaklaşık 137 milyon dolar bedelle devralacak.

Koçfinans uzun yıllardır Türkiye'de Ford Otosan'ın perakende finansman partneri olarak faaliyet gösteriyor ve finansman çözümleriyle araç satışlarını destekleyen önemli bir rol üstleniyor. Finansman sektöründeki öncü konumu, güçlü teknolojik altyapısı, 50 milyar lirayı aşan bilanço büyüklüğüyle Koçfinans artık Ford Otosan bünyesine katılıyor. Koçfinans'ın Ford Otosan bünyesine katılmasıyla müşterilerin ihtiyaçlarına daha esnek finansman çözümleri sunulacak, araç satın alma süreçleri daha entegre bir yapıya kavuşacak ve mobilite hizmetlerine daha kolay erişim sağlanacak.

Koçfinans yalnızca Ford araçlarına değil, farklı otomotiv markalarına da finansman hizmeti sunuyor. Ford markası Koçfinans portföyünde önemli bir yer tutarken, diğer otomotiv markalarına sağlanan finansmanlar da benzer şekilde portföyde bulunuyor. Özellikle ikinci el araç, binek, ticari araç ve kamyon segmentlerinde finansman çözümlerinin genişletilmesi, Ford ve Ford Trucks markalarına erişimin kolaylaşmasına katkı sağlayarak Ford Otosan'ın büyüme stratejisinde önemli bir rol oynayacak.

"Mobilite bütüncül bir ekosistem"

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan olarak müşterilere sundukları deneyimi yalnızca araç üretimiyle sınırlı görmediklerini belirtti. Mobilitenin artık araçtan finansmana ve satış sonrası hizmetlere uzanan bütüncül bir ekosistem olduğunu aktaran Özyurt, "Koçfinans'ın bünyemize katılması, müşterilerimize daha güçlü ve entegre finansman çözümleri sunmamızı sağlayacak. Bu yatırım aynı zamanda binek, ticari araç ve kamyon işimizdeki büyümeyi destekleyecek önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı. Ford Otosan Mali İşler Lideri (CFO) Gül Ertuğ da Koçfinans'ın Ford Otosan bünyesine katılmasının, satış finansmanı alanındaki güçlü işbirliklerini daha entegre bir yapıya taşıdığını kaydetti. Koçfinans Genel Müdürü Yeşim Pınar Kitapçı da finansman sektöründe standartları belirleyen öncü kimliklerini ve teknolojik yetkinliklerini, bugün Ford Otosan'ın küresel vizyonuyla birleştirdiklerini aktardı.