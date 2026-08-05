Ford Otosan 2026 beklentilerini aşağı yönlü revize etti

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Ford Otosan, yılın ilk yarı finansal sonuçlarının ardından 2026 yılına ilişkin beklentilerini aşağı yönlü güncelledi. Şirket, yurt içi pazarda beklenenden zayıf seyreden talep, kur-enflasyon makası ve devam eden maliyet baskılarını revizyonun temel gerekçeleri olarak gösterdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Türkiye otomotiv pazarı toplam satış hacmi beklentisinin, yurt içi talebin öngörülenden daha zayıf gerçekleşmesi nedeniyle aşağı yönlü revize edildiği belirtildi. Kârlı büyümeye odaklanan strateji doğrultusunda, yurt içi perakende satış ve buna bağlı toplam satış hacmi beklentisi de düşürüldü.

Şirket, ikinci çeyrekte de makroekonomik baskıların sürdüğüne işaret ederek, daha önce "yatay" olarak açıkladığı gelir büyümesi beklentisini "orta-yüksek tek haneli daralma" olarak güncelledi. Açıklamada, yılın ilk yarısında euro/TL kurunun yüzde 5 artmasına karşın tüketici enflasyonunun yüzde 18'e ulaşmasının, ihracat ağırlıklı iş modeli üzerinde baskı oluşturduğu vurgulandı.

Ford Otosan, devam eden maliyet baskıları, yurt içi ve kamyon iş kolundaki yoğun rekabet ile kurun enflasyona kıyasla zayıf seyretmesi nedeniyle düzeltilmiş FAVÖK marjı beklentisini de yüzde 6-7 aralığına çekti. Şirket, finansal beklentilerini yıl içinde çeyreklik bazda güncellemeyi sürdürüyor.