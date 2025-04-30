Ford Otosan ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

Ford Otosan yılık ilk çeyreğinde 6,5 milyar TL net kâr etti. Net kâr rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 51 düştü. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 12,4 milyar TL, 2024 4. çeyrekte ise 13,2 milyar TL seviyesindeydi. Net kâr finansal ve vergisel kalemlerdeki gelişmelerden baskılandı. Toplam vergi gideri yıllık bazda yüzde 115 artışla 2,7 milyar TL'ye yükseldi. 1Ç25 döneminde Romanya operasyonunun konsolide net kâra katkısı sadece 0,1 milyar TL seviyesinde sınırlı kaldı.

Net kâr marjı ilk çeyrekte yüzde 4,03 olurken, önceki çeyrekte yüzde 6,93 ve geçen yıl aynı çeyrekte yüzde 7,23 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bloomberg HT'den Sevcan Ersözlü'nün haberine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde Ford Otosan'ın konsolide satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 oranında düşüşle 160,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Satış gelirlerindeki düşüş çeyreksel bazda yüzde 15,5 geriledi. Bu gerileme, hem iç hem dış pazardaki bazı geçici baskılardan ve muhasebesel etkilerden kaynaklandı. Yurt içi satış hacmi yüzde 3 artmasına rağmen, gelir yüzde 16 düşerek 31,0 milyar TL'ye geriledi. Bunun temel nedeni, enflasyon muhasebesi ile döviz kuru artışının tam olarak fiyatlara yansıtılamaması. Ayrıca, rekabetçi fiyat politikalarıyla yapılan kampanyalı satışlar, birim başına gelirleri aşağı çekti. İhracat gelirleri yüzde 4 azalarak 129,9 milyar TL seviyesine gerilemiştir. Bunun arkasında yatan faktörler: Yeni Puma Gen-E ve E-Courier modellerinin üretim geçiş süreci nedeniyle arzda geçici düşüşler, Avrupa otomotiv pazarında talep daralması oldu. Gelirlerin yüzde 81’i yurt dışı, yüzde 19’u yurt içi satışlardan oluşmaktadır. Romanya’daki Craiova fabrikası kaynaklı gelir: 38,8 milyar TL gelir sağladı.

Brüt kâr, bir önceki yıla göre yüzde 24 düşüşle 13,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Brüt kâr marjı yıllık bazda 200 baz puanlık düşüşle yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 10,6 seviyesindeydi. Marj düşüşünde genel olarak; rekabetçi fiyatlandırma ortamı, ihracat gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının artması ve enflasyon düzeltmesi kaynaklı satılan malın maliyetindeki artış etkili oldu. Esas faaliyet kârı yüzde 37 oranında azaldı Faaliyet giderleri, satış ve pazarlama giderlerindeki artış nedeniyle hafif bir artış göstererek 7,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Esas faaliyet kârı ise yüzde 37 oranında azalarak 7,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Favök aynı dönemde 10 milyar TL olurken, yıllık bazda yüzde 28, çeyreksel bazda yüzde 4,7 düştü Favök marjı aynı dönemde yüzde 6,25 seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte yüzde 5,54 , geçen yıl aynı dönemde yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Marjdaki daralma, özellikle zayıflayan satış hacmi, maliyet enflasyonu ve yüksek amortisman yükünden kaynaklandı. Net işletme sermayesindeki iyileşme sayesinde, işletme faaliyetlerinden nakit akışı yıllık bazda yüzde 101 oranında artarak 29,8 milyar TL’ye yükseldi. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı 1,3 milyar TL’ye, gerilerken, finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı 1,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.