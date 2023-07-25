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Ford Otosan üretime ara veriyor

Ford Otosan, yıllık ücretli izinler nedeniyle fabrikada belirlenen tarihlerde üretime ara verme kararı aldı.

Haber Merkezi
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Ford Otosan, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında belirlenen tarihler arasında üretime ara verecek.

Konuya ilişkin Ford Otomotiv Sanayi AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için Üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.

 

Üretime ara verilme tarihi

Üretime başlangıç tarihi

Gölcük Transit Hattı

31 Temmuz 2023

14 Ağustos 2023

Gölcük Custom Hattı

31 Temmuz 2023

14 Ağustos 2023

Yeniköy Fabrikası

31 Temmuz 2023

14 Ağustos 2023

Eskişehir Fabrikaları

31 Temmuz 2023

14 Ağustos 2023

Craiova Fabrikası

14 Ağustos 2023

31 Ağustos 2023

 

 