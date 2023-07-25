Ford Otosan üretime ara veriyor

Ford Otosan, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında belirlenen tarihler arasında üretime ara verecek.

Konuya ilişkin Ford Otomotiv Sanayi AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için Üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.