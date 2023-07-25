Ford Otosan üretime ara veriyor
Ford Otosan, yıllık ücretli izinler nedeniyle fabrikada belirlenen tarihlerde üretime ara verme kararı aldı.
Ford Otosan, yıllık izin dolayısıyla fabrikalarında belirlenen tarihler arasında üretime ara verecek.
Konuya ilişkin Ford Otomotiv Sanayi AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarımızda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikamızda ayrıca yeni yatırımlarımız için Üretim hatlarımızın hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.
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Üretime ara verilme tarihi
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Üretime başlangıç tarihi
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Gölcük Transit Hattı
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31 Temmuz 2023
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14 Ağustos 2023
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Gölcük Custom Hattı
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31 Temmuz 2023
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14 Ağustos 2023
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Yeniköy Fabrikası
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31 Temmuz 2023
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14 Ağustos 2023
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Eskişehir Fabrikaları
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31 Temmuz 2023
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14 Ağustos 2023
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Craiova Fabrikası
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14 Ağustos 2023
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31 Ağustos 2023