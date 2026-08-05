Ford Otosan'dan 364 milyon euroluk dev yatırım hamlesi

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Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), yönetim kurulunun Ford Trucks araçlarında kullanılacak yeni nesil kabin modellerinin geliştirilmesi ve üretime alınmasına yönelik Ford Trucks New-Cab Programı kapsamında yatırım yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Şirket, yatırımın Ford Trucks operasyonlarının Avrupa pazarındaki büyümesini desteklemeyi, Avrupa Birliği'nin doğrudan görüş, emisyon ve güvenlik düzenlemelerine uyumu sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Yatırım 2030'a kadar tamamlanacak

Program kapsamında Ford Otosan'ın 2030 yılına kadar kademeli olarak gerçekleştireceği net yatırım tutarı yaklaşık 364 milyon euro olacak.

Bu yatırımın 112 milyon euroluk bölümü ise ön fizibilite çalışmaları kapsamında halihazırda gerçekleştirildi.

Şirket, 364 milyon euroluk net yatırımın yanı sıra program kapsamında 96 milyon euroluk ilave yatırımın, proje için yararlanılması planlanan devlet teşvikleri ile Iveco S.p.A. ile imzalanan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamında Iveco'nun sağlayacağı doğrudan mühendislik katkısıyla karşılanacağını belirtti.

Yeni kabinler 2028'de devreye girecek

Ford Otosan, program kapsamında geliştirilecek yeni nesil kabinlerin 2028 yılı içerisinde kademeli olarak devreye alınmasının planlandığını açıkladı. Bu yatırımla şirketin ağır ticari araç segmentindeki rekabet gücünün artırılması ve Avrupa pazarındaki büyümesinin desteklenmesi hedefleniyor.