Ford Otosan'dan borçlanma aracı ihracı için 4 kuruma yetki

Ford Otosan, yurt dışında borçlanma aracı ihracı için BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc ve Société Générale'i yetkilendirdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc ve Société Générale yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, piyasa şartları uygun olduğu takdirde Fitch Ratings tarafından "BB+" ve S&P Global Ratings tarafından "BB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracı planlanmaktadır. Satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir"