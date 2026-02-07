Ford Otosan'dan çevreci demir yolu projesi

Ford Otosan liderliğinde, projenin lojistik servis sağlayıcısı Mars Logistics, stratejik satın alma ve süreç yönetiminde KoçZer, tren taşıma operasyonlarını kesintisiz yürüten Körfez Ulaştırma, Türkiye'nin ilk intermodal terminali olarak araçların elleçleme ve stoklama süreçlerini yürüten Railport ve Mars Logistics'in vagon tedarikçisi Transwaggon Group işbirliğiyle "Craiova-Kocaeli" arasındaki araç lojistiği raylar üzerine taşındı. Bu kapsamda geçen ay itibarıyla başlayan seferler, Marmaray geçişi sayesinde iki ülke arasındaki ticaret koridorunu kesintisiz ve yeşil bir hatla birbirine bağlıyor.

Proje, şirketin 2050'ye kadar tüm değer zincirinde "Net Sıfır" emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda, Bilim Temelli Hedefl er Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan emisyon azaltım hedefl eriyle uyumlu olarak kurgulanan lojistik dönüşümün bir adımını oluşturuyor. Krayova-Köstence-Kocaeli hattında deniz yolu ağırlıklı ve kara yolu bağlantılı taşıma yapısından Krayova-Kocaeli direkt demir yolu odaklı ve kara yolu kullanımını azaltan bir modele geçilmesini sağlayan yaklaşım, deniz ve kara yolu bağlantılı rotaların oluşturduğu karbon yükünü azaltırken, lojistik süreçlerde daha düşük emisyonlu ve verimli bir yapı kurulmasına katkı sağlıyor.