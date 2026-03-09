Ford Otosan'dan elektrikli araç şarj teknolojilerine yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Driventure, inovasyon ekosistemini güçlendirme yatırımlarına YedT ile yenisini ekledi.

Otomotiv sektöründe tecrübesi bulunan Mustafa Özgür, İhsan Çaybaşı ve Güven Çömezoğlu tarafından kurulan YedT, şebekeden bağımsız veya düşük şebeke bağlantısıyla çalışabilen hızlı şarj çözümlerini ölçekleyerek her noktada erişilebilir kılmayı amaçlıyor.

YedT'nin ürün ve yetkinlikleri arasında batarya destekli DC hızlı şarj istasyonları, otomotiv standartlarında güç dağıtım ve enerji yönetim üniteleri (PDCU) ile mobil bataryalı hızlı şarj çözümleri bulunuyor.

Mobil şarj üniteleri piyasaya sunulacak



Söz konusu ürün gamı içerisindeki hızlı mobil şarj üniteleri, Ford Otosan ve YedT işbirliğiyle geliştirilip piyasaya sunulacak. Ürün geliştirme faaliyetlerini yurt içi ve yurt dışında endüstriyel ortaklarıyla yürüttüğü saha uygulamalarıyle sürdüren şirket, yurt dışına ihraç ettiği çözümlerin Ford Otosan yatırımıyla seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

Driventure'ın "Future of Mobility Hızlandırma Programı"na da dahil olan YedT tarafından geliştirilen şebekeden bağımsız mobil şarj üniteleri, 2025 yılından bu yana Ford Otosan'ın tesis ve otoparklarında kullanılıyor. Ford Otosan'ın İstanbul Sancaktepe'deki otoparklarındaki elektrik altyapısı, YedT ile geliştirilen çözümle 6 kat güçlendirilerek elektrikli araçlara hızlı şarj servisi verilmesi sağlandı.

Driventure, söz konusu yatırımla YedT'nin teknolojik çözümlerini ekosistemine dahil ederek küresel ölçekteki etkinliğini artıracak. Yatırım sayesinde YedT'nin, bataryalı şarj cihazları ve elektrikli araç teknolojilerinde uzun vadeli teknoloji sağlayıcısı olarak konumlanması hedefleniyor.

Ford Otosan'ın inovasyon ve dönüşüm vizyonu doğrultusunda 2019'da hayata geçirilen Driventure, mobilite teknolojileri başta olmak üzere sürdürülebilirlik, yapay zeka, bağlantılı sistemler ve akıllı üretim alanlarında erken aşama girişimleri destekliyor. Driventure'ın yatırım yaptığı şirketler arasında Optiyol, Bluedot, Delivers.AI, Deepenai, Saha Robotics, Evreka, Robolaunch, Büyütech ve AilBuild de yer alıyor.