Ford Otosan'dan tahvil ihraç kararı

Ford Otosan, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile şirket yönetimi tarafından 500 milyon euroya kadar tahvil ihracı kararı alındığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, gerekli izinler için salı günü Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunuldu. İhraç bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde bir ya da birden fazla seferde gerçekleştirilebilecek.