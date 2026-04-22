Ford Trucks, Castrol ve Prometeon güçlerini birleştirdi: “Kaptanlar Kulübü Senin Şehrinde” başlıyor

Ford Trucks, Castrol ve Prometeon ağır ticari araç performansını bütünsel bir deneyimle sahaya taşıyor. 24 Nisan – 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek roadshow kapsamında üç şirket, Türkiye genelinde 13 şehir ve 15 farklı noktada sürücüler ve araç sahipleriyle bir araya gelecek.

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrelik rota boyunca ilerleyecek program Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan başlayarak İzmir Nakliyeciler Sitesi’nde tamamlanacak.

Türkiye tanıtım turu kapsamında katılımcılar; Ford Trucks’ın yeni nesil çekici modeli F-MAX’in sürüş ve performans özelliklerini, Castrol Vecton’un yüksek performanslı teknolojisinin katkısını ve Prometeon’un farklı yol ve yük koşullarına uygun lastik çözümlerini aynı platform üzerinde, birbiriyle bağlantılı şekilde deneyimleme fırsatı bulacak. Motor gücü, madeni yağ teknolojisi ve lastik çözümleri arasındaki uyum, sahadaki uygulamalar ve paylaşımlar eşliğinde katılımcılara aktarılacak.

Tur boyunca gerçekleştirilecek uygulamalı anlatımlar ve birebir paylaşımlar ile yakıt tüketimi, lastik ömrü ve bakım süreçlerine dair sahada karşılığı olan pratik bilgiler sunulacak.

Ford Trucks, Castrol ve Prometeon’un bu güç birliği, yolların kaptanlarına ağır ticari araç performansını bütüncül bir yaklaşımla ele alan bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Ziyaretçileri deneyim ve etkileşim odaklı etkinlikler bekliyor

Kaptanlar Kulübü Senin Şehrinde Etkinliği boyunca katılımcılar yalnızca ürün ve hizmetleri tanımakla kalmayacak, aynı zamanda etkileşimli aktivitelerle keyifli bir deneyim de yaşayacak.

Farklı oyun kurguları ve interaktif alanlar sayesinde ziyaretçiler etkinliğe aktif katılım sağlarken, gün sonunda gerçekleştirilecek ödüllü aktivitelerle deneyim daha da zenginleşecek.

13 şehir, 15 durak, 4 bin 500 kilometrelik yolculuk

Ford Trucks, Castrol ve Prometeon’un hayata geçirdiği “Kaptanlar Kulübü Senin Şehrinde” etkinliğinin detaylı takvimine göre roadshow 24 Nisan’da Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda başlayacak ve 22 Mayıs’ta İzmir Nakliyeciler Sitesi’nde sona erecek.