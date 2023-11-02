Ford Trucks, hidrojenli araçlar için Quantron ile niyet mektubu imzaladı

Sıfır emisyon hedefine ulaşma yönündeki Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştıran ağır ticari araç markası Ford Trucks, sürdürülebilir yolcu ve yük taşımacılığı konusunda uzmanlaşmış Quantron AG ile ortak bir niyet mektubu (LOI) imzaladı.

Gerçekleştirilen stratejik iş birliği kapsamında, yenilikçi e-aks, özelleştirilmiş batarya ve yakıt hücresi sistemi entegrasyonu gibi Quantron Inside teknolojilerinin, sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışan FordTrucks'ın ağır ticari araçlarına entegre edilmesi değerlendirilecek.

Ford Trucks- Quantron iş birliğinin odak noktasında hidrojen yakıt hücresiyle çalışan ağır hizmet kamyonları yer alıyor. İlk aşamada Quantron, 2024 yılının ilk çeyreğinden itibaren yeni güvenlik düzenlemelerine uygun olarak üretilecek olan Ford'un gelişmiş kamyonlarına sorunsuz bir şekilde uyarlanmasını sağlayacak. İş birliği fırsatı, sıfır emisyonlu aktarma organları çözümlerinin, ticari araçlara entegre edilmesinde önemli bir deneyim olarak tanımlanıyor.

İş birliğine ilişkin bilgi veren Ford Trucks Lideri Emrah Duman, "Müşterilerimize yakıt hücreli elektrikli ağır hizmet kamyonu sunma çabamızda Quantron'un deneyimli bir ortak olarak desteğini almaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği önümüzdeki dönemde önemli bir değer yaratmayı vaat ediyor. Ford Trucks olarak sürdürülebilirlik hedeflerimize uyumlu bir şekilde ağır ticari araç sektörünün geleceğini şekillendirecek yenilikçi teknolojilere yatırım yapmaya kararlıyız. Öncelikli odak noktamız elektrifikasyon olup, bunu hidrojen teknolojisindeki gelişmeler de yakından takip ediyor. Gelecek vaat eden teknolojik yetenekler ve kabiliyetlerden oluşan geniş bir havuzla, hızlı ve başarılı adımlar atıyoruz." dedi.

Quantron AG CEO'su Michael Perschke ise "Ford Trucks gibi global bir ağır ticari araç üreticisi ile ortaklık yapmak, Quantron'un sürdürülebilir taşımacılık çözümleri alanında köklü ticari araç OEM'leri için bir ortak olma konumunu güçlendiriyor." diye konuştu.