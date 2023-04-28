Ford Trucks, pazarlarına Danimarka’yı da ekledi

Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks, global büyümesine Danimarka ile devam ediyor. Doğu ve Orta Avrupa genişlemesinin ardından Batı Avrupa’da İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Avrupa’nın en büyük pazarlarından Almanya ve Fransa’da arka arkaya açılışlar gerçekleştiren Ford Trucks, 2022 yılında büyüme stratejisini Avusturya, Arnavutluk ve Estonya ile sürdürdü. Son olarak pazarlarına Danimarka’yı da dahil eden Ford Trucks, Danimarka hamlesiyle İskandinavya pazarına adım attı ve toplam 48 pazara ulaştı. Ford Trucks, kuzey ülkelerine yayılım planlarında stratejik öneme sahip Danimarka pazarında FTD A/S iş birliği yapacak.



Avrupa’da kilit önem taşıyan pazarlarda ardı ardına açılışlar gerçekleştirerek kalıcı olma noktasında önemli adımlar attıklarını belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, “Ford Trucks olarak ‘en verimli taşıma çözümleri ile değer yaratmak’ vizyonumuz doğrultusunda rekorlar senesi dediğimiz bir yılı geride bıraktık. Bir yandan ilklere imza atarken bir yandan da 2023’te de başarı hikâyesi yazmayı sürdürüyoruz. Ağır ticari sektöründe kalite ve hizmet beklentisinin en yüksek olduğu pazarlardan biri olan Danimarka’nın markamız için önemli fırsatlar sunduğuna inanıyoruz ve burada sektörün önde gelen, tecrübeli kuruluşlarından FTD A/S ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ortaklarımızla birlikte, uluslararası ödüllü çekicimiz F-MAX başta olmak üzere tüm ürün ve hizmetlerimizle yeni müşterilerimize değer yaratmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

“2024 yıl sonuna kadar 50 ülkede olacağız”

Avrupa'nın Ford Trucks’ın ana ihracat pazarı olduğunu ve Danimarka’nın buradaki büyüme planlarında kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan Duman, şunları kaydetti: “Avrupa, İskandinavya ve Baltık ülkelerini birbirine bağlayarak yüz milyondan fazla tüketiciye sahip bir pazara bağlantı oluşturması nedeniyle Danimarka çok önemli bir ülke. Ayrıca teknoloji ve inovasyon alanlarında Avrupa’nın öncü ülkelerinden. Bu ülkede faaliyet göstermek gerek operasyonlarımız gerekse küresel büyüme planlarımız kapsamında kritik bir adım. Ford Trucks olarak Avrupa’daki büyüme planlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz, sırada Hollanda ve İsviçre olacak, hedefimiz tüm Avrupa’ya yayılmak. Global operasyonlarımızı 2024 yıl sonuna kadar 50 ülkeye genişletmeyi hedefliyoruz.”

Elektrikli kamyonu 2024’te yollarda olacak

Ağır ticari araç sektöründe 60 yıldır hizmet veren Ford Trucks, ‘Generation F hareketi’ ile sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle bir dönüşüm yolculuğu da başlattı. Bu yolculuğun gözbebeği olan, tasarımdan test süreçlerine kadar tamamen Türkiye’de geliştirilen yüzde 100 elektrikli kamyonunu 2022’de Hannover’de düzenlenen Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda (IAA) tanıttı.

Yenilikçi teknolojilere sahip kamyon, Ford Trucks’ın ağır ticari araçlarda 2040’ta sıfır emisyon hedefine ulaşmada önemli adım niteliği taşıyor. Ayrıca 2030 yılında Avrupa’ya yapılacak satışların yüzde 50’sinin sıfır emisyonlu araçlardan oluşması hedefinin gerçekleşmesinde de önemli rol oynuyor. Ford Trucks’un elektrikli kamyonu ise 2024’te yollarda olacak.