Ford Trucks'ta üst düzey atamalar

Ford Otosan'ın global markası Ford Trucks'ta üst düzey yönetim değişiklikleri devam ediyor. Ford Trucks geçen ay yurt dışı yayılım ve büyüme stratejisini desteklemek üzere üstlendiği birçok rolle markanın başarısına liderlik eden Emrah Duman'ın Ford Trucks Genel Müdür Yardımcı görevine atandığını duyurmuştu.

Atamanın ardından Ford Trucks'ın uluslararası pazarlardaki büyüme odağını desteklemek amacıyla Ford Trucks Uluslararası Pazarlar Direktörü rolü, Batı Avrupa Direktörü ve Orta & Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Direktörü olarak ikiye bölündüğü açıklandı.

Yeni oluşturulan Ford Trucks Batı Avrupa Direktörü görevine Ford Trucks Türkiye Direktörü olarak görevini sürdüren ve markanın Türkiye pazarında sağlıklı şekilde büyümesinde ve müşteri memnuniyetinin arttırılması yönünde önemli başarılara imza atan Burak Hoşgören getirildi. Yeni görevinde uluslararası pazarlar satış sonrası ve müşteri sadakat ekiplerine de liderlik edecek olan Hoşgören, 2003 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak Ford Otosan'a katıldı. Hoşgören, 2008 yılından itibaren kamyon biriminde çeşitli roller üstlenmesinin ardından 2018 yılından itibaren Ford Trucks Türkiye Direktörü görevini yürütmekteydi.

Ford Trucks Orta & Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Direktörlüğü görevine, sorumlu olduğu pazarlarda Ford Trucks'ın büyümesine önemli katkılar sağlayan Ford Trucks İspanya ve Portekiz Ülke Müdürü Armağan Hazar atandı. İş yaşamına 1998 yılında Ford Otosan'da proje mühendisi olarak başlayan Hazar, Proje Koordinasyon ve Ürün Geliştirme Yöneticisi olarak görev aldıktan sonra 2013 yılında Ford Trucks Pazarlama Müdürü olarak atandı. Hazar, daha sonra sırasıyla Ford Trucks'ın Çekya, Benelüks ve Kuzey Avrupa ve son olarak halen yürütmekte olduğu İspanya ve Portekiz ülke müdürü olarak görev aldı.

Ford Trucks Türkiye Direktörlüğü görevine ise Almanya, Avusturya & İsviçre Ülke Müdürü olarak görev yapmakta olan Özenç Kırandi atandı. Ford Otosan kariyerine metot mühendisi olarak üretim ekiplerinde başlayıp sonrasında Türkiye satış alan liderliğinde; satış planlama, filo satış liderliği ve satış liderliği gibi farklı görevlerde yer alarak devam eden Kırandi, Türkiye’deki başarıları sonrasında Ford Company çatısı altında Almanya'da Avrupa Satış Koordinatörlüğü görevinde yer aldı ve 2019 yılından bu yana Ford Trucks iş alanı altında Avrupa'nın en büyük pazarı Almanya'yı ve ardından Avusturya'yı Ford Trucks'a kazandırdı.