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Ford'dan elektrikli araç stratejisinde büyük değişiklik

Ford, yaptığı açıklamada, azalan talep ve artan rekabet nedeniyle elektrikli araç projelerini gözden geçirdiğini ve hibrit teknolojilerine öncelik vereceğini duyurdu. Şirket, tamamen elektrikli üç sıralı SUV'leri iptal ederken, yeni elektrikli pikap modelini erteleyip, EV harcamalarını yıllık sermaye harcamalarının yüzde 40'ından yüzde 30'una düşürecek.

Haber Merkezi
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Ford'dan elektrikli araç stratejisinde büyük değişiklik
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Bloomberg HT'nin haberine göre Ford tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, şirketin para kaybeden elektrikli araç işini gözden geçirerek tamamen elektrikli araçlara yönelik bazı planlardan geri çekildiğini ve bunun yerine hibrit teknolojisinin geliştirilmesine öncelik verildiği duyuruldu.

Kararda azalan talep, tedarik zinciri zorluğu, Çinli üreticilerle artan rekabet etkili

Ford tarafından alınan bu karar, azalan tüketici talebine, tedarik zinciri zorluklarına ve Çinli otomobil üreticileriyle artan rekabete rağmen iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir teknoloji olan elektrikli araç satışlarını artırmaya çalışan ABD'li otomobil üreticilerinin karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.

Zaten ertelenmiş olan tamamen elektrikli üç sıralı SUV planlarını iptal etmenin yanı sıra Ford, yeni nesil elektrikli pikapı da erteleyecek ve EV'lere yönelik harcamaları yıllık sermaye harcamalarının yaklaşık olarak yüzde 40'ından yüzde 30'una düşürecek.

Tüketici tercihlerine yanıt verildi

Şirket yöneticileri, birçok sürücünün elektrikli araç şarj altyapısı ve uygun fiyatlı elektrikli araç modellerinin eksikliğinden endişe duymaya devam etmesi nedeniyle Ford'un tüketici tercihlerine yanıt verdiğini söyledi.

Şirket CEO’su Jim Farley yaptığı açıklamada, “Müşterilerin ne istediği, neye değer verdiği ile dünyanın en iyisini uygun maliyetli tasarımla eşleştirmek için ne gerektiği hakkında çok şey öğrendik. Müşterilerimize maksimum seçenek sunan ve güçlü taraflarımıza yöneldiğimiz bir plan oluşturduk” dedi.

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