Ford–Xiaomi ortaklığı iddiası ortalığı karıştırdı

Ford cephesinden yapılan açıklamada, sosyal medya platformu X üzerinden iddianın “tamamen yanlış” olduğu vurgulandı.

Xiaomi sözcüsü de benzer bir dille iddiaları reddetti; şirketin ABD’de ürün ya da hizmet satmadığını ve bu yönde herhangi bir müzakere yürütmediğini bildirdi.

Kongre baskısı devrede

İddiaların yankısı sürerken, ABD Temsilciler Meclisi’ndeki bir komitenin Cumhuriyetçi başkanı, Ford CEO’su Jim Farley’e bir mektup göndererek şirketin Çinli otomobil üreticisi BYD ile ortak girişim planlayıp planlamadığını sordu. Mektupta, Çin’in otomotiv tedarik zincirini “bir silah gibi kullanabileceği” uyarısı yer aldı.

Batarya hattı mercek altında

Temsilci John Moolenaar, Ford’un Çinli CATL teknolojisiyle yaklaşık 3 milyar dolarlık bir batarya veri merkezi kurma planına da dikkat çekti. Bu yatırımın, ABD’de Çin teknolojisine bağımlılık tartışmalarını daha da alevlendirdiği ifade ediliyor.