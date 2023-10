Foreks CEO’su Erciyes: Bilgiye dayalı erişilebilir yatırım imkanı sunuyoruz

Takip Et

Yatırım teknolojileri şirketi olarak 1990’dan bu yana faaliyetlerini sürdüren Foreks, yatırımcı sayısındaki artışa paralel olarak yapay zeka yatırımlarını hızlandırdı.

Foreks’in bir çözüm ortağı olarak bankalara ve aracı kurumlara kesintisiz hizmet verdiğini söyleyen Foreks CEO’su Serra Berkol Erciyes, “Kurumlarla çalışıyoruz fakat aslında hep son kullanıcıyı ve özellikle gençleri odağımızda tutuyoruz. Finansal teknolojinin hızla gelişmesiyle herkes artık kendi portföyünü kendi yönetmek istiyor. Genç nesil artık çok aktif ve ilgili. Bir an önce finansal özgürlüklerine kavuşmak istiyorlar. Yurt dışında da böyle bir trend var. İngiltere'de de şu anda bütün bankaların odağı dijital olarak hizmet veren, çok daha yenilikçi ve kullanıcı dostu olan ‘challenger bank'lar. Geleneksel bankalar da dijital ekosistemde her geçen gün daha da büyüyen finansal teknoloji alanına eğilmiş durumda. Bu hızlı gelişmenin yatırım sektörüne de etkisi beklenildiği gibi çok hızlı oldu. Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada küçük yatırımcı sayısı artıyor. Gençler tüm kararları kendileri, dijital ortamlardan anında almak istiyor. Biz de bunu destekliyor ve birikimin uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kısa vadeli al-sat işlemleri elbette olacak ama önemli olan her türlü yatırım kararını bilgiye dayanarak almak.” şeklinde konuştu.

“10 milyondan fazla kişiye ulaşıyoruz”

Şirketin misyonunun yatırım okur yazarlığını yaygınlaştırmak olduğunu belirten Erciyes, yatırım teknolojileri dikeyinde lider olduklarını söyledi. Foreks Trader’ın şirketin amiral gemisi ve Türkiye'de en çok indirilmiş yatırım uygulaması olduğuna dikkat çeken Erciyes, “Altyapısını sağladığımız tüm kanallar ile birlikte 10 milyondan fazla kişiye ulaşıyoruz ve borsadan veri alan kişilerin yüzde 70'i aslında Foreks verilerini kullanıyor. Türkiye’de çok sayıda kamu bankası, özel banka ve aracı kurumla çalışıyoruz. Türkiye'deki veri merkezlerinin yanı sıra ölçeklenebilir AWS bulut altyapısını kullanıyoruz. Bu sayede olası bir aksaklık durumunda farklı bir lokasyondaki yedekli yapımız devreye girerek kesintisiz veri sağlayabiliyoruz.” dedi.

Yurt dışı yatırımda ilk durak İngiltere

Yurt dışına açılarak ‘Fora’ isimli mobil uygulamalarını İngiltere'de yayınladıklarını hatırlatan Serra Berkol Erciyes, şunları kaydetti: “Fora, gençlerden meraklı emeklilere kadar, dijital okur yazarlığı olan her yaşta yatırım meraklısını odağına alıyor. Müşteri deneyimini kusursuzlaştırmak için kullanıcılarının görüşleri ile uygulamalarını şekillendiriyor ve yapay zeka desteği ile geliştirmeye devam ediyor. Kullanıcıların yatırım ihtiyaçlarına pratik çözümler üreten ve yapay zekayla geliştirilen birçok yeni özellik daha şu an test aşamasında, çok yakında yatırım meraklıları ile buluşacak. Küresel borsalardaki yatırım fonları, hisse senetleri, dijital varlıklar gibi pek çok yatırım aracına dair bilgi ve kapsamlı analizler sunan Fora, yakında Türkiye’de de yatırım meraklıları ile buluşacak. Bu konuda son derece heyecanlıyız çünkü çok fazla ilgi var. Fintech merkezi olarak tüm dünyada önemli konuma sahip İngiltere’nin, Fora’nın küresel yolculuğunda olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz. Sonrasında sırada Avrupa var.”

“Dört alanda yapay zekaya odaklandık”

Foreks’teki yaklaşık 200 çalışanın 120’sinin yazılımcı olduğu bilgisini veren Erciyes, “Bir yatırım teknolojileri şirketi olarak veriyi sağlıyoruz, en iyi şekilde işliyoruz ve en ölçeklenebilir yapıda sunuyoruz. Yıllardır sıfıra yakın hata ile çalışıyoruz. Her anlamda geleceğe hazırız. Kullanıcıların deneyimlerini, onların ilgi alanlarını yapay zeka ile analiz edip otomatik içerik üretiyor, podcast oluşturuyoruz. Yatırımı sadece profesyonellerin anlayacağı bir alan olmaktan çıkarıp, herkes için erişilebilir hale getirerek son kullanıcının hayatına dokunuyoruz. Araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı, bireysel yatırımcı için zor analizleri yapay zeka yardımıyla anlaşılabilir hale getirmeye odakladık.” diye konuştu.

“Her ay 500 terabayt veri işliyoruz”

Her ay 500 terabayt veri işledikleri bilgisini veren Erciyes, Foreks Trader ile tüm yatırımcılara anlık veri, haber ve analizlerle ulaştıklarını aktardı. Profesyonel traderlara ise FXPlus ile kapsamlı analizler, katma değerli alım satım araçları sunduklarını anlatan Erciyes, “Foreks Haber merkezimiz ile dünyadan ve Türkiye’den son dakika haberlerini son kullanıcıyla buluşturuyoruz. Aracı kurumlarla her gün konuşuyor, gündeme ve kullanıcı deneyimine dair yorum alıyoruz. Artık kendi ekosistemimizi de oluşturuyoruz. Yatırımın en önemli elementi olan canlı borsa verisi ile birlikte piyasalardaki hacim ve derinlik analizlerini de sağlıyoruz. Türkiye’deki ham ve nitelikli işlenmiş borsa verisi dağıtım kaynağı olarak, en iyi bildiğimiz işi yapıyoruz ve yatırım okur yazarlığını artırmayı amaçlıyoruz. Yatırımcılara doğru bilgiyi, doğru teknolojiyle, kesintisiz veriyle en objektif şekilde tüm kanallarımızdan ulaştırıyoruz. Kısacası, yatırım tutkumuzu artık daha geniş kitlelerle paylaşarak a’dan z’ye tüm dijital okuryazar kitleye yatırım teknolojilerini sunmak ve birlikte bilgiyle büyümek istiyoruz.” dedi.