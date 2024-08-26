Forever 21, Türkiye’ye geliyor

Global moda markası Forever 21, Vadistanbul’da açılacak ilk mağazasıyla eylül ayında Türkiye’ye merhaba diyecek. Dünya çapında 560’tan fazla konumda mağazası bulunan Forever 21’in Türkiye’deki ilk mağazasının açılışında ise modaseverleri keyifli aktiviteler bekliyor.

Her sektörden farklı markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de adını duyuran Forever 21, kadın giyim, erkek giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar kategorilerindeki son trend ürünleri eylül ayında açılacak Vadistanbul, Mall of Istanbul ve Kentpark mağazalarının yanı sıra online kanallar aracılığıyla da modaseverlerle buluşturacak.

Fiba Perakende çatısı altında Türkiye’de

Fiba Perakende, GAP ve Marks & Spencer markalarının Türkiye’deki mağazalarını açmaya ve işletmeye tek yetkili şirketi olarak deneyimi ve güçlü iş birliği ile Forever 21’i Türkiye pazarına katıyor. Türkiye’ye hızlı bir giriş yaparak otuzun üzerinde Forever 21 mağazası açmayı hedefleyen Fiba Perakende, sağlayacağı yeni iş imkanlarıyla ülke ekonomisine değer katmayı hedefliyor.