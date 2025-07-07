Foreverbest Organizasyon ve Medya, Eskişehir sanayisine özgün çözümler sunuyor

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Foreverbest Organizasyon ve Medya'nın, işin mutfağından yetişmiş bir ekiple çalıştığını vurgulayan Uz, motivasyon ve somut sonuçlar elde etmek için firmalara özel uygulamalar geliştirdiklerini ifade etti. Anıl Uz, "Sektörün en iyi hizmetlerini yaratıcı tasarımlarımızla birleştiriyoruz. Yüksek standartlarımız, yaratıcılığımız ve tecrübemizle beklentileri her zaman aşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Firmanın iş ortaklarıyla empati kuran, programlarına ve planlarına özen gösteren bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Uz, projeleri tutku, mutluluk ve mükemmeliyetçilikle yönettiklerini dile getirdi. Amaçlarının, şeffaf, hızlı ve sonuç odaklı bir yaklaşımla, sektör lideri hizmetleri yaratıcı organizasyonlar ve tasarımlarla birleştirmek olduğunu aktardı.

Kurumsal etkinliklerle işletmelere değer katıyor

Foreverbest'in sunduğu kapsamlı hizmetleri sıralayan Anıl Uz; kurumsal catering, şirket motivasyon etkinlikleri, şirket piknikleri, festivaller, oyun parkur alanları, sokak lezzetleri, animasyon hizmetleri, görsel sanatçılar, VR etkinlikleri, kamera-fotoğraf-dron çekimleri, sahne kurulumu, ses sistemi ve LED ekran hizmetlerinin bulunduğunu ifade etti. Sanayicilerin bu tür etkinliklere neden ihtiyaç duydukları sorusunu yanıtlayan Uz, iş dünyasında kurumsal organizasyonların aslında birer vitrin görevi gördüğünü belirtti. Uz, "Marka bilinirliğini artırmak, müşteri ilişkilerini canlı tutmak, şirket içi motivasyonu artırmak için, bu tarz etkinlikler marka adına atılan en doğru adımlardan biridir" açıklamasını yaptı.

Anıl Uz, kurumsal organizasyonların işletmelere sağladığı en önemli katkının çalışan motivasyonunu artırmak olduğunu vurguladı. Çalışanların bu süreçlerde eğlenceli anlar yakaladığını ve takım ruhunu geliştirdiklerini belirten Uz, "Bu da şirket içindeki aidiyet duygusunu geliştirerek çalışanların motivasyonunu artırır ve markanın gelişimine büyük oranda katkı sağlar" dedi.

Eskişehir sanayisinin çözüm ortağı

Foreverbest Organizasyon ve Medya'nın hizmet verdiği bölge ve sektörler hakkında da bilgi veren Anıl Uz, "Eskişehir başta olmak üzere, kurumsal gelişimin bir sınırı yoktur ilkesi ile tüm çevre illerde faaliyet gösteriyor, iş birlikleri yapıyoruz" şeklinde konuştu. İşbirliği yaptıkları firmaların makine, otomotiv sanayi, havacılık, beyaz eşya, gıda ve cam gibi kritik sektörlerde liderlikleri bulunduğunu aktaran Uz, bu kurumsal firmaların elde ettikleri yüksek başarıların ve işbirliklerindeki referansların kendileri için her zaman gurur verici olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ve dünyada büyümeyi hedefliyor

Anıl Uz, firmanın gelecek hedeflerini de açıkladı. "Şu an yaşadığımız şehir ve çevre illerde organizasyonlarımız tüm hızıyla devam etmekte" diyen Uz, ileriye yönelik hedeflerinde bu başarılarını tüm Türkiye'ye yaymak ve yurt dışında da faaliyet göstermek olduğunu vurguladı. Foreverbest Organizasyon ve Medya, Eskişehir'den aldığı güçle ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettirmeyi hedefliyor.