Form Grup 2026’nın ı̇kinci yarısında katma değerli çözümlerle büyümesini sürdürecek

2026’nın ilk yarısında ihracat odaklı iş kolları, merkezi klima sistemleri ve VRF çözümlerinde hedefleriyle uyumlu sonuçlar elde eden Form Grup, yılın ikinci yarısında ihracatın büyüme içindeki payını artırmaya, operasyonel verimliliğini güçlendirmeye ve enerji dönüşümünü destekleyen yatırımlarına devam etmeye odaklanacak. Bu kapsamda üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, otomasyon yatırımlarının sürdürülmesi ve mevcut dış pazarlardaki konumun güçlendirilmesi öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

İlk yarıda merkezi klima ve vrf sistemleri öne çıktı

Form Grup, 2026’nın ilk yarısında özellikle ihracat odaklı iş kolları, merkezi klima sistemleri ve VRF çözümlerinde olumlu bir seyir izledi. Isı pompaları, klima santralleri, soğutma grupları grubun büyüme alanları arasında öne çıktı. Bireysel klima segmentinde yılın ilk aylarında daha dengeli bir performans kaydedilirken yaz sezonuyla birlikte bu alandaki faaliyetler hız kazandı.

İkinci yarıda verimlilik ve finansal dayanıklılık öne çıkacak

Yıllık Euro bazında yüzde 10 büyüme hedefini koruyan Form Grup, ikinci yarıda büyümeyi kârlılık, nakit akışı ve kaynak kullanım verimliliğiyle birlikte yönetecek. Üretim süreçlerinde verimlilik sağlayacak otomasyon uygulamaları, enerji tüketimini azaltan yatırımlar ve talep planlamasını geliştiren dijital sistemler bu dönemin öncelikleri arasında bulunuyor. Grup, stok yönetimi, üretim planlaması ve tedarik zincirinde atacağı adımlarla operasyonel ve finansal dayanıklılığını destekleyecek.

Dış pazarlarda kalıcı ve güçlü bir yapılanma hedefleniyor

Form Grup, ihracatın büyüme içindeki payını artırırken faaliyet gösterdiği dış pazarlardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Katma değerli ürünleri ve mühendislik çözümleriyle özellikle Avrupa başta olmak üzere mevcut pazarlarda uzun vadeli iş birliklerini geliştirecek olan grup, yeni coğrafyalardaki fırsatları stratejik uyum ve kalıcı değer yaratma potansiyeli doğrultusunda değerlendirecek.

“Enerji verimli teknolojiler büyümenin önemli alanları arasında yer alacak”

2026’nın ilk yarısını ve sektörün yılın geri kalanına ilişkin görünümünü değerlendiren Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun, “İlk yarıyı hedeflerimizle uyumlu bir performansla tamamladık. İhracat odaklı iş kollarımız, merkezi klima sistemleri ve VRF çözümlerimiz olumlu bir seyir izlerken enerji verimliliği yüksek ürünler de büyümemizi destekledi. Yılın ikinci yarısında mevcut ihracat pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirmeye, katma değerli çözümlerimizin payını artırmaya ve operasyonel süreçlerimizi daha verimli hale getirmeye odaklanacağız.

İklimlendirme sektöründe ihracat pazarlarındaki gelişmeler ve makroekonomik koşullar, ikinci yarıda daha seçici ve temkinli bir yaklaşımı öne çıkarıyor. Buna karşılık enerji verimliliği, merkezi sistemler, VRF çözümler, ısı pompaları ve düşük karbonlu teknolojiler büyüme potansiyelini koruyor. Özellikle ısı pompalarına yönelik artan talebin, üreticilerin ürün geliştirme ve yatırım gündeminde bu alanı daha fazla önceliklendirmesini bekliyoruz. Form Grup olarak yıllık euro bazında yüzde 10 büyüme hedefimizi güçlü nakit akışı, finansal disiplin ve uzun vadeli değer yaratma yaklaşımıyla sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.