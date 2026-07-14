Formet, Proline Sandalye'nin çoğunluk hissesini aldı

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş. (FORMT), masa ve sandalye üretimi alanında faaliyet gösteren Proline Sandalye'nin çoğunluk hisselerini satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Formet, Proline Sandalye'nin yüzde 52 oranındaki hissesini 330 milyon TL bedelle devralacak.

Satın alma bedelinin 132 milyon TL'lik kısmı peşin ödenecek. Kalan 198 milyon TL ise 10 ay içinde taksitler halinde satıcıya ödenecek.