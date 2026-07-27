Formül Plastik, 330 milyon TL tutarında sipariş aldı

Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. (FRMPL), yeni iş ilişkisine ilişkin açıklamasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Şirket, Türkiye'de yerleşik müşterilerinden toplam 330 milyon TL tutarında sipariş aldığını bildirdi.

Teslimatlar, üretim süreçleri tamamlandıkça önümüzdeki aylarda kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Teslimatların 15 Ekim 2026'ya kadar tamamlanması hedeflenirken, mevsimsel koşullar ve üretim süreçlerine bağlı olarak bu sürenin 15 güne kadar uzayabileceği belirtildi.

Şirket, söz konusu satışların ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı.