Forte Bilgi İletişim, Sahil Güvenlik ihalesini kazandı
Forte Bilgi İletişim, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açtığı Oracle veri tabanı lisans güncelleme ve teknik destek ihalesinde 18,89 milyon TL'ye kazandı.
Forte Bilgi İletişim, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemi Lisans Güncelleme Hakkı, Eğitim ve Teknik Destek Alımı ihalesini kazandığını duyurdu.
Şirket ile idare arasında imzalanacak sözleşmenin bedelinin 18,89 milyon TL olduğu açıklandı.
İhale, Oracle veri tabanı yönetim sistemi lisanslarının güncellenmesi ile eğitim ve teknik destek hizmetlerini kapsıyor.