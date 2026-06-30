Forte Bilgi'ye savunma sanayinden 2,46 milyon dolarlık yeni sipariş

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yurt içi yerleşik bir savunma sanayi firmasından yeni sipariş aldığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre sipariş, donanım tedarikini kapsıyor.

Alınan siparişin toplam tutarının 2 milyon 460 bin dolar olduğu belirtildi.