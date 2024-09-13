FORTE Genel Müdürü Bayrak: Sera yatırımı ev almaktan 10 kat daha kârlı

Ülkemizde yaklaşık 22 bin dekar modern sera bulunurken, bu alan her yıl yaklaşık 1.500 dekarlık bir artışla genişliyor. Bu büyüme, modern tarım uygulamalarına yönelik artan talebi ve yatırım fırsatlarını işaret ediyor.

Sera yapmanın ev almaktan daha karlı olduğunu vurgulayan, FORTE Genel Müdürü Hasan Cengiz Bayrak; “Topraksız tarım, bitkilerin geleneksel toprak yerine besin çözeltileri, perlit ve kaya yünü gibi alternatif ortamlar içinde yetiştirildiği, daha verimli ve çevre dostu bir tarım yöntemi. Bu yöntem, su ve kimyasal kullanımını azaltarak, hastalık ve zararlı maddelerden korunmayı sağlıyor. Topraksız seraları, bir teknoloji üssü olarak da görebiliriz. Hali hazırda kullanılan birçok teknoloji olmasına rağmen bu alanda yapılacak birçok yeni fırsat da oluşuyor. Modern teknolojilerle desteklenen topraksız tarım, büyüyen global akıllı tarım pazarında önemli bir yere sahip. Küresel akıllı tarım pazarının 2022'den 2030'a kadar yıllık %10,2'lik bir bileşik büyüme oranıyla 2030 yılına kadar 35,98 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ekonomik veriler bu kadar ortadayken bu kapsamda anahtar teslim projeler üreten CETWELL ile Türkiye’de topraksız tarım yatırımı yapmak isteyen yatırımcıları bir araya getirmek istiyoruz. Bu kapsamda ilerleyen dönemlerde farklı finansal yapıları da ortaya koyacağız. Daha düşük sermaye ile halkımızın yatırım yapmasını da sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.