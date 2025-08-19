  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Forte iştiraki Cetwell'den 75 milyon TL'lik anlaşma
Takip Et

Forte iştiraki Cetwell'den 75 milyon TL'lik anlaşma

Forte’nin iştiraki Cetwell, Budur Trading ile 74,98 milyon TL’lik anlaşma yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Forte iştiraki Cetwell'den 75 milyon TL'lik anlaşma
Takip Et

Forte Bilgi İletişim’in (FORTE) bağlı ortaklığı Cetwell Bilgi Teknolojileri, Budur Trading ile yeni bir yatırım anlaşmasına imza attı. Yapılan sözleşme kapsamında Kıbrıs’ta soğuk hava deposu, fide serası ve güneş enerji santrali (GES) inşa edilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, projelerin toplamda 12.153,6 metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirileceği belirtildi. Anlaşma bedelinin KDV hariç 74,98 milyon TL olduğu bildirildi.

Bu yatırım ile birlikte Kıbrıs’ta tarım ve enerji altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Hedef fiyatlarda değişim dalgası: Bim, Ülker, Hektaş, Pegasus, Astor Enerji için beklenti değiştiHedef fiyatlarda değişim dalgası: Bim, Ülker, Hektaş, Pegasus, Astor Enerji için beklenti değiştiEkonomi

 

KIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçtiKIZILELMA PT-4, AB Kalkışlı Aerodinamik Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçtiSavunma Sanayi

 

Şirket Haberleri
Kervan Gıda'nın satışları 3,6 milyar TL'ye ulaştı
Kervan Gıda'nın satışları 3,6 milyar TL'ye ulaştı
ATP Yazılım'ın net karı 1,9 milyar TL'yi aştı
ATP Yazılım'ın net karı 1,9 milyar TL'yi aştı
Dünyanın en çok çalışanı olan 500 şirketi açıklandı: Türkiye’den 4 dev şirket listeye girdi
En çok çalışanı olan küresel şirketler açıklandı: Türkiye'den 4 şirket listede
Genç yetenekler kariyerlerine ilk adımı Turkcell’de atıyor
Genç yetenekler kariyerlerine ilk adımı Turkcell’de atıyor
Ödüllü zeytinyağı devi konkordato talebinde bulundu!
Ödüllü zeytinyağı devi konkordato talebinde bulundu!
Hepsiburada’da okula dönüş kampanyası başladı
Hepsiburada’da okula dönüş kampanyası başladı