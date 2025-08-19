Forte iştiraki Cetwell'den 75 milyon TL'lik anlaşma

Forte Bilgi İletişim’in (FORTE) bağlı ortaklığı Cetwell Bilgi Teknolojileri, Budur Trading ile yeni bir yatırım anlaşmasına imza attı. Yapılan sözleşme kapsamında Kıbrıs’ta soğuk hava deposu, fide serası ve güneş enerji santrali (GES) inşa edilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, projelerin toplamda 12.153,6 metrekarelik arazi üzerinde hayata geçirileceği belirtildi. Anlaşma bedelinin KDV hariç 74,98 milyon TL olduğu bildirildi.

Bu yatırım ile birlikte Kıbrıs’ta tarım ve enerji altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.



