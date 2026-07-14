  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Forte, TEDAŞ'ın siber güvenlik ihalesini kazandı
Takip Et

Forte, TEDAŞ'ın siber güvenlik ihalesini kazandı

Forte Bilgi İletişim, TEDAŞ tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Ürünleri Alımı ihalesini 43,6 milyon TL bedelle kazandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Forte, TEDAŞ'ın siber güvenlik ihalesini kazandı
Takip Et

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) tarafından düzenlenen Siber Güvenlik Ürünleri Alımı ihalesini kazandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Forte, ihale sonucunda sözleşme imzalamaya davet edildi.

İhalenin bedeli 43,6 milyon TL olarak açıklandı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından şirket, ihale kapsamında TEDAŞ'a siber güvenlik ürünleri tedarik edecek.

Petrol Rusya ve Hürmüz etkisiyle yüzde 5'e yakın yükseldiPetrol Rusya ve Hürmüz etkisiyle yüzde 5'e yakın yükseldiEkonomi

 