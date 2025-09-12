  1. Ekonomim
Türkiye’de son yıllarda tüketimi hızla artan avokado, yüksek katma değerli tarım ürünleri arasında yerini alırken, üretim alanlarında da çeşitlenmeye gidiliyor. Özellikle iklim değişikliği ve sınırlı tarım alanları, geleneksel açık alan üretiminin yerine modern seracılık uygulamalarını ön plana çıkarıyor. Türkiye’de avokado üretimi ağırlıklı olarak açık alanlarda yapılırken, seracılık sınırlı düzeyde kalıyor. Bu alandaki boşluğu doldurmak için CETWELL, Adana’da 58 bin metrekarelik avokado serası projesine başladı.

Forte Teknoloji iştiraki Cetwell’den Çukurova’da yenilikçi yatırım
Daha önce çilek üretimi için gerçekleştirdiği sera yatırımlarıyla dikkat çeken CETWELL, bu projeyle tropikal iklim ihtiyacı olan avokadonun yıl boyunca kontrollü koşullarda yetiştirilebilmesini hedefliyor. Sera ortamı hem iklimsel riskleri azaltıyor hem de verimlilik ve kaliteyi artırarak iç piyasa ve ihracat açısından sürdürülebilir üretim avantajı sağlıyor. Bu yatırım, Türkiye’de avokado üretiminin artırılmasına ve seracılıkla daha verimli hale getirilmesine yönelik öncü bir adım olarak öne çıkıyor.   

Avokado serasıyla yıl boyu üretim hedefi

Kurulacak sera, avokadonun yıl boyunca kontrollü iklim koşullarında yetiştirilebilmesini mümkün kılıyor. Sıcaklık, nem ve sulama gibi faktörlerin otomasyonla yönetileceği ortam sayesinde iklim kaynaklı riskler azaltılırken, verimlilik ve ürün kalitesinde de istikrarlı bir artış hedefleniyor CETWELL’in bu yatırımı, yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayıp, Türkiye’yi bu alanda bölgesel bir üretim üssü haline getirecek potansiyeliyle öne çıkıyor.  Şirket yetkilileri, avokadonun yılın büyük bölümünde hasat edilebileceği sürdürülebilir bir üretim modeli kurmayı amaçladıklarını belirtiyor.  

