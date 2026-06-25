Forte'den savunma sanayi şirketiyle yeni anlaşma

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri yeni bir iş sözleşmesine imza attı.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi bir savunma sanayi şirketi anlaşma imzalandı.
Sözleşme bedelinin 4,2 milyon dolar olduğu belirtildi.
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