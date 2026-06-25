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Forte'den savunma sanayi şirketiyle yeni anlaşma

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri, yurt içi bir savunma sanayi şirketiyle 4,2 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi
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Forte'den savunma sanayi şirketiyle yeni anlaşma
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Forte Bilgi İletişim Teknolojileri yeni bir iş sözleşmesine imza attı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt içi bir savunma sanayi şirketi anlaşma imzalandı.

 Sözleşme bedelinin 4,2 milyon dolar olduğu belirtildi. 

 

 