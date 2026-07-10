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Forte'den savunma şirketiyle 3,9 milyon dolarlık anlaşma

Forte Bilgi İletişim'in yüzde 100 bağlı ortaklığı MilSOFT, yurt içi yerleşik bir savunma sanayii şirketiyle 3,9 milyon dolar tutarında yazılım geliştirme sözleşmesi imzaladı.

Haber Merkezi
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Forte'den savunma şirketiyle 3,9 milyon dolarlık anlaşma
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Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yüzde 100 bağlı ortaklığı MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin yurt içi yerleşik bir savunma sanayii şirketiyle yeni bir iş ilişkisi kurduğunu duyurdu.

Açıklamaya göre taraflar arasında bir yazılım geliştirme projesine ilişkin sözleşme imzalandı.

Şirket, sözleşme bedelinin 3,9 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Forte, söz konusu iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.

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