Forvia Çin kıskacında: BYD’deki yavaşlama satışları aşağı çekti

Küresel otomotiv tedarik zincirinin en büyük oyuncularından Forvia, 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin pazarındaki beklenmedik bir türbülansla sarsıldı. Şirketin toplam satışları, döviz etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 2,2 azalarak 5,14 milyar Euro seviyesine geriledi. Bu düşüşün ana kaynağı, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin’de kaydedilen yüzde 23,5 oranındaki keskin satış kaybı oldu. Diğer tüm bölgelerde büyüme kaydedilmesine rağmen, Çin’deki bu müşteri karması bozulması yatırımcı tarafında endişe yaratarak şirketin Paris borsasındaki hisselerini yüzde 2’nin üzerinde aşağı çekti.

BYD faktörü ve müşteri karmasındaki bozulma

Forvia’nın Çin’deki zayıflığının en somut nedeni, en büyük müşterilerinden biri olan elektrikli araç devi BYD’nin üretim hacmindeki sert düşüş olarak öne çıkıyor. Şirket yönetimi, geçmiş yıllarda BYD’nin muazzam büyümesinden büyük fayda sağladıklarını ancak son dönemde değişen üretim hızının Forvia’nın gelirlerini doğrudan etkilediğini belirtti. BYD ve diğer yerli üreticiler arasındaki yoğun rekabet, Forvia gibi global tedarikçileri tek bir müşteriye odaklanmanın riskleri ile karşı karşıya bırakırken, Çin pazarındaki bu volatilite şirketin en karlı bölgesindeki marjlarını da baskı altına alıyor.

Bölgesel ayrışma ve IGNITE stratejisinin sınavı

Çin’deki çöküşe rağmen Forvia, operasyonel olarak dünyanın geri kalanında dirençli bir duruş sergiledi. Avrupa’da yüzde 1,8 ve Kuzey Amerika’da yüzde 3,1 oranında organik büyüme kaydeden şirket, küresel otomotiv üretimindeki genel düşüşe rağmen pazarın üzerinde performans göstermeyi başardı. Özellikle Clean Mobility biriminin Stellantis ve GM destekli büyümesi, Çin’deki kaybın bir kısmını telafi etti. Şirketin IGNITE stratejik yol haritası kapsamında sunduğu 2026 hedeflerini koruması, yönetimin bu zayıflığı geçici bir dengelenme süreci olarak gördüğünü kanıtlar nitelikte.

Çin pazarında yeni yol haritası ve beklentiler

Nisan ayı sonu itibarıyla Forvia’nın Çin’deki pazar payını Xiaomi ve benzeri yeni nesil teknoloji odaklı üreticilerle ne kadar hızlı çeşitlendirebileceği büyük önem taşıyor. Her ne kadar şirket 2026 mali hedeflerini teyit etmiş olsa da, Çin’deki zayıf seyrin devam etmesi durumunda Simplify adı verilen maliyet azaltma programlarının daha agresif bir şekilde devreye alınması beklenebilir. Çin’deki bu gerilemenin otomotiv sektörü genelinde bir doygunluk işareti mi yoksa sadece dönemsel bir müşteri değişimi mi olduğu önümüzdeki aylarda netleşecek.