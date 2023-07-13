Four Seasons Hotel Sultanahmet'e uluslararası ödül

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, Travel+Leisure dergisinin 2023 World's Best Awards anketinin sonuçlarına göre Dünyanın En İyi Oteli ve Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli seçildiğini duyurdu.

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş otelin kazandığı yeni uluslararası ödül hakkında şu yorumda bulundu: “Travel&Leisure dergisinin 2023 World’s Best Awards ödüllerinde dünyanın en iyi oteli unvanına layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Çalışanlarımızın bağlılığını ve sundukları olağanüstü hizmetleri açıkça kanıtlayan bu başarı, misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatma kararlılığımızı da vurguluyor. Tüm ekibimizin sonsuz desteği ve katkısı olmadan bu büyük başarıya ulaşmak mümkün olmazdı. Gelecekte de kapılarımızdan içeriye adım atan her misafirimize unutulmaz deneyimler sunmaya devam edeceğiz.”

1996 yılından bu yana misafirlerini ağırlayan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, iki yıl süren kapsamlı bir renovasyon sürecinin ardından 2022’de kapılarını tekrar konuklarına açtı.