Four Seasons Hotels Istanbul’un yeni Genel Müdürü Thomas Krooswijk oldu

Fransa’da doğan; Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’da yaşamış ve çalışmış olan Thomas Krooswijk, farklı kültürlerde edindiği deneyimlerle şekillenen insan odaklı yönetim anlayışı ve küresel bakış açısıyla tanınıyor. Gerçek anlamda bir dünya vatandaşı olan Krooswijk, çeşitliliği ve kültürel zenginliği liderlik yaklaşımının merkezine alıyor.

Four Seasons kariyerine 2001 yılında New York’taki The Pierre’de başlayan Krooswijk’in yiyecek & içecek alanındaki deneyimi; misafirperverlik anlayışını, detaylara verdiği önemi ve güçlü misafir ilişkileri kurma yaklaşımını şekillendirdi.

Kariyeri boyunca Amerika’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya uzanan farklı coğrafyalarda görev alan Thomas Krooswijk; Los Angeles’taki Beverly Wilshire, A Four Seasons Hotel’de Yiyecek & İçecek Direktörü, Kanada’da Four Seasons Hotel Toronto ve Ürdün’de Four Seasons Hotel Amman’da Otel Müdürü olarak görev yaptı. Son olarak Fas’ta Four Seasons Resort Marrakech’te Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Bugün ise İstanbul’un iki simge yapısı olan Four Seasons otellerinin yönetimini devralarak, Doğu ile Batı’nın kesişim noktasındaki bu benzersiz şehrin köklü tarihini çağdaş bir lüks anlayışıyla buluşturmayı hedefliyor.

Boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel Bosphorus’un zarif siluetinden, Four Seasons Hotel Sultanahmet’in zamansız mimarisine uzanan bu iki seçkin otel, Thomas’ın liderliğinde İstanbul’un ruhunu yansıtan, samimi, içten ve unutulmaz deneyimler sunmaya devam edecek.

Yeni göreviyle ilgili heyecanını paylaşan Krooswijk şöyle diyor:

“İstanbul, ilk andan itibaren büyülüyor—çok katmanlı ve capcanlı. Yüzyıllar boyunca kültürleri bir araya getirdi ve ilham vermeye devam ediyor. Misyonumuz, İstanbul’un bu eşsiz ruhunu; özenle kurgulanmış mekânlar, özgün deneyimler ve samimi insan ilişkileriyle bir araya getirmek. Her misafirimizin kendini kusursuz biçimde ağırlanmış hissetmesini ve şehrin zamansız hikâyesinin bir parçası olmasını istiyoruz.”

Sıcak ve kapsayıcı liderlik tarzıyla bilinen Thomas Krooswijk, ekip çalışmasını teşvik eden, empatiye dayalı karar alma yaklaşımını benimseyen ve misafir deneyimini sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir yönetim anlayışıyla öne çıkıyor. Farklı ülkelerde edindiği uluslararası deneyim hem ekiplerle hem de misafirlerle güçlü ve kalıcı ilişkiler kurmasına olanak sağlıyor.

Thomas Krooswijk’in liderliğinde Four Seasons Hotels Istanbul, hizmet anlayışını daha da ileriye taşımayı ve misafirlerine yüksek standartlarda, samimi ve kültürlerarası bir deneyim sunmayı hedefliyor.