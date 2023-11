Takip Et

Four Seasons, İstanbul’daki ilk rezidansını duyurdu. Boğaziçi ve Sultanahmet'teki Four Seasons otellerinin sahibi Tay Group ile ortaklaşa yürüttüğü İstanbul’daki ilk rezidans projesi Four Seasons Private Residences İstanbul’da yaşam 2024 yılında başlayacak.

Four Seasons Private Residences’da, İstanbul’da Penthouses, Sky Loft, Garden Suites ve Apartment Residences'tan oluşan 82 daire bulunuyor.

Four Seasons Dünya İş Geliştirme ve Portföy ve Rezidans Yönetimi Başkanı Bart Carnahan, “Dünya çapında öncelikli pazarlarda rezidans portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz. İstanbul’daki yeni rezidans projemiz, otel rahatlığı ve konforunda farklı bir yaşam tarzı deneyimi yaratarak, Sultanahmet ve Boğaz’daki ünlü otellerimizin başarısını ve itibarını devam ettirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.” dedi.

Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ise şunları kaydetti: “Four Seasons ile İstanbul'da olağanüstü lüks deneyimleri sunma konusunda köklü bir geçmişe sahibiz. Yıllardır birlikte edindiğimiz bu güçlü ve başarılı tecrübemiz iş birliğimizi taçlandırarak yeni projelerimize ışık tutuyor. Şimdi ise bu muhteşem şehirde lüks gayrimenkul, yenilikçi tasarım ve dünyaca ünlü bir marka olan Four Seasons’ın sunacağı kişiselleştirilmiş hizmetlerini deneyimlemek isteyenler için en değerli adresi yaratıyoruz.”