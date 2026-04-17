Franchise ekosisteminin önemli buluşması Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı

Üçüncü kez gerçekleştirilen Franchise İstanbul Expo, yerli ve yabancı markaları, yatırımcıları ve girişimci adaylarını aynı platformda buluşturarak yeni iş birliklerine zemin hazırlıyor.

Türkiye’de franchise sistemine artan ilginin de yansıdığı fuar, markaların büyüme stratejilerini yeni yatırımcılarla buluşturduğu önemli bir iş platformu olma özelliği taşıyor.

Franchise İstanbul Expo her yıl büyüyerek yoluna devam ediyor

Fuarın açılış töreninde konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Franchise İstanbul Expo’nun her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini belirterek, “Global sektör, global franchise sloganıyla üçüncü kez bir aradayız. Bu yıl 54 marka fuarda yer alırken, geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 büyüme sağladık. 52 ülkeden online kayıt alındı. 5 binin üzerinde iş insanı, yatırımcı ve girişimci markalarımızla buluşacak” dedi.

Franchise sektörü 70 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı

UFRAD Franchising Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın ise Franchise İstanbul Expo’nun yalnızca bir fuar olmadığını vurgulayarak, “Bugün burada sadece bir fuarın açılışını yapmıyoruz. Türkiye’nin küresel marka vizyonuna katkı sunacak önemli bir platformu hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Franchise sisteminin ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyümenin en etkili araçlarından biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Aydın, Türkiye’de franchise sektörünün 70 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını, yaklaşık 4 bin zincir marka ve 70 bin şubeyle ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Markalar ve yatırımcılar aynı platformda

Gıda ve içecekten perakendeye, hizmet sektöründen eğitim ve sağlığa kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren markalar, fuar boyunca franchise modellerini ve büyüme stratejilerini ziyaretçilerle paylaşacak.

Franchise İstanbul Expo, franchise sistemiyle büyümek isteyen markaların yeni iş ortaklarıyla doğrudan temas kurmasını sağlarken, girişimcilere de farklı sektörlerden yatırım fırsatlarını yakından inceleme imkânı sunuyor. Organizasyon, markalar ile yatırımcıları bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Panellerle sektörün nabzı tutuluyor

Fuar kapsamında, sektör profesyonellerinin katılımıyla çok sayıda panel ve etkinlik düzenleniyor. Bu etkinliklerde franchise sisteminin gelişimi, markalaşma, yatırım fırsatları ve sektörün geleceği gibi başlıklar ele alınıyor.

Programın öne çıkan oturumlarından biri olan “Gastronomi Turizminde Markalaşma” başlıklı panel, 17 Nisan’da gerçekleştirilecek. Panelde, Gastronomi Turizm Derneği (GTD) Yüksek Danışmanlar Kurulu Başkanı ve Kültür ve Turizm Eski Bakanı Bülent Akarcalı, FIJET Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurtoğulları, koruyucu sağlık uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, aile hekimi Dr. Ender Saraç ve akademisyen Doç. Dr. Efsun Dindar konuşmacı olarak yer alacak. Panelin moderatörlüğünü ise GTD Başkanı Gürkan Boztepe üstlenecek.

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak

Franchise İstanbul Expo, markaların büyüme yolculuklarında yeni iş ortakları bulmalarına olanak tanırken, girişimcilerin de farklı sektörlerdeki franchise fırsatlarını değerlendirmelerine imkân sunuyor.

Franchise İstanbul Expo, 16–18 Nisan tarihlerinde 10.00–18.00, 19 Nisan tarihinde ise 10.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.