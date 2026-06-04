Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kullanması fayda etmedi, 69 yıllık şirket iflas etti

Davos’ta Emmanuel Macron’un taktığı ve dünya çapında ilgi gören güneş gözlüklerinin camlarını üreten Fransız Dalloz Creations, mali sıkıntılara yenik düştü.

Fransa’nın Jura bölgesindeki Saint-Claude kentinde faaliyet gösteren Dalloz Creations hakkında Lons-le-Saunier Ticaret Mahkemesi tarafından tasfiye kararı verildi. Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre; kararla birlikte 69 yıllık şirketin faaliyetleri sona ererken, 29 çalışan da işini kaybedecek.

Macron’un kullandığı güneş gözlüklerinin camlarını üretmişti

Dalloz Creations’ın adı, Ocak ayında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında yeniden gündeme gelmişti.

Macron’un kullandığı yaklaşık 650 Euro değerindeki mavi aynalı güneş gözlüklerinin camlarının şirket tarafından üretildiğinin ortaya çıkması, Fransız üreticiye uluslararası ölçekte dikkat çekmişti.

Ancak bu tanıtım etkisi şirketin mali sorunlarını çözmeye yetmedi. Mahkeme kayıtlarına göre şirketin ödeme güçlüğüne düştüğü tarih 20 Mart 2026 olarak belirlendi. Ticari varlıkları satışa çıkarılan şirket için kurtarma formülü bulunamadı.