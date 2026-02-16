Fransa'da Nestle, Danone ve Lactalis dahil 5 şirkete soruşturma

Paris savcılığı, Nestle, Fransa merkezli gıda-içecek şirketi Danone, Groupe Lactalis dahil beş firma hakkında “insan sağlığı için tehlike arz eden ürünlerle ilgili aldatma” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Bloomberg News’in haberine göre soruşturma, söz konusu şirketlerin hayati risk içeren bebek mamalarını dağıtmış olabileceği iddiasına dayanıyor. Paris savcılığı, soruşturmanın ayrıca bazı bebek ölümleriyle bağlantılı olduğunu; bu ölümlerde bebek mamasında “cereulide” şüphesi bulunduğunu belirtti.

Hapis ve para cezası

Savcılığa göre, suçlu bulunmaları halinde sanıklar yedi yıla kadar hapis cezasına ve 3,8 milyon Euro'ya kadar para cezasına çarptırılabilir.

Üretim durduruldu

Reuters'un haberinde ise Lactalis ve Danone tarafından yapılan açıklamada, Babybio ve La Marque markalarının, toksin sereulid ile kirlenmesinin ardından üretimlerinin durdurulduğu belirtildi.

Bulantı ve kusmaya neden olabilen Cereulide maddesi , Nestle, Danone ve Lactalis de dahil olmak üzere birçok bebek maması üreticisinin Çin'deki bir tedarikçisinden gelen içeriklerde tespit edildi. Bu durum, Fransa da dahil olmak üzere onlarca ülkede ihtiyati geri çağırmalara yol açtı.

Paris savcılığı, ülke genelinde yapılan çok sayıda şikayet ve soruşturmaların teknik niteliği nedeniyle davayı üstlenmeye karar verdiğini açıkladı.

Savcılık, Foodwatch derneği tarafından yapılan bir şikayetin yanı sıra, çocukları bebek maması tükettikten sonra kusma şikayetinde bulunan sekiz kişinin ailelerinden gelen şikayetleri de dikkate aldığını da açıkladı.