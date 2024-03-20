Fransa’dan Google'a 250 milyon euro para cezası

Fransa, Google'a 250 milyon euro para cezası verdi. Fransa'nın rekabet gözlemcisi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Google'a medya yayıncılarıyla ilişkilerinde AB fikri mülkiyet kurallarıyla bağlantılı ihlallerden dolayı 250 milyon euro para cezası verdiğini bildirdi.

Google'ın uzlaşma sürecinin bir parçası olarak gerçeklere itiraz etmeyeceğini taahhüt ettiğini belirten gözlemci, şirketin ayrıca bazı eksiklikler için bir dizi telafi önlemi önerdiğini de sözlerine ekledi.

Ceza, Agence France Presse (AFP) de dahil olmak üzere Fransa'nın en büyük haber kuruluşlarından bazılarının şikayetleriyle tetiklenen bir davada, Fransa'da çevrimiçi içerikle ilgili bir telif hakkı anlaşmazlığıyla bağlantılı.

Anlaşmazlık 2022 yılında ABD'li teknoloji devinin Autorite de la Concurrence tarafından yürütülen büyük bir soruşturmanın sonunda verilen 500 milyon euroluk ilk para cezasına karşı yaptığı temyiz başvurusunu geri çekmesiyle çözülmüş gibi görünüyordu.

Çarşamba günü yapılan açıklamada, Google'ın yayıncılarla müzakereleri iyi niyetle yürütmek ve şeffaf bilgi sağlamak da dahil olmak üzere uzlaşma anlaşmasında kabul edilen yedi taahhütten dördünün şartlarını ihlal ettiği belirtildi.