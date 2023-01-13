Fransız Gault & Millau Rehberi’nde Türkiye’den 300 restoran yer alacak

Fransız Gault & Millau, Sözen Organizasyon iş birliği ile Türkiye'de hizmete girdi. Gastronomi yayıncısı Sözen Organizasyon’un girişimleri ile Türkiye pazarına adım atan Gault & Millau, 2023 yılı içinde Türkiye'deki saha çalışmalarına başlayacak ve 2024 yılında Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacak. Yerel müfettişlerin gezeceği öncemlikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgesinden, 500 restorandan seçilen 300 işletme rehberde yer alacak.

Sözen Organizasyon kurucusu Gökmen Sözen, bu iki önemli markanın girişiminin global gastronomi sektörü ve Türkiye arasında köprü olacağını vurguladı.

Sözen, “Türkiye’de gastronomi sektöründeki hizmet ve yatırım zincirine Gault & Millau Rehberi ile altın bir halka daha eklemiş bulunuyoruz. Türkiye gastronomisinin geleceğini birlikte inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda ilerlerken bize destek olan herkese bir kez daha kalpten teşekkür ediyor, sağlık ve lezzet dolu günler diliyorum” dedi.

Gault & Millau'nun CEO'su Patrick Hayoun ise şu açıklamayı yaptı, “Geçtiğimiz 50 yıl boyunca, Gault&Millau çok sayıda rehber ve bir dergi yayımladı, güçlü bir dijital içerik sunmakla birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Fransa'dan Japonya'ya dünya çapında şefleri ve restoranlarını tanıttı. Gault & Millau, her şeyden önce genç yetenekleri, yaratıcılığı, merakı teşvik etmeye ve tarafsız, bağımsız ve nesnel kalmaya devam ediyor. Yarının yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz.

Restoran seçimimiz, atmosferiyle birlikte eksiksiz bir mutfak deneyimi, kaliteli hizmet ve şarap listesine dayanıyor. Amacımız bir şey empoze etmek, kurallar oluşturmak değil, yeni bir düşünce tarzını teşvik etmek ve gerçekten hak edenleri öne çıkarmaktır”.

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da şu değerlendirmeyi yaptı, “Zengin yemek kültürümüz, şef restoranların sayısı ve kalitesindeki artışla günümüzde gastronomi alanında önde gelen ülkelerle boy ölçüşecek seviyelere geldik.

Özellikle İstanbul için artık bir Gastro City sıfatını rahatlıkla kullanabiliyoruz. Prestijli yeme içme rehberlerinden olan Gault & Millau, Türkiye’yi küresel gastronomi alanına taşıyan hamlesi ve Sözen Organizasyon ile yaptığı iş birliği son derece kıymetli. Bu saygın rehberin ülkemize göstermiş olduğu ilgi, bizlere hem gastronomide önemli yol aldığımızı gösteriyor hem de gastronomi alanındaki iddiamızı daha üst sıralara taşıyacağımıza işaret ediyor” dedi.

Fransa'dan dünyaya yayıldı

İlk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından hazırlanan ilk gastronomi rehberi ilk kez 1969 yılında yayımlandı. Ünü de o tarihten itibaren dalga dalga Fransa’dan tüm dünyaya yayıldı.

Türkiye, gastronomi alanında en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri sayılan Gault & Millau’nun hizmet verdiği 17’nci ülke oldu. Gault & Millau, restoran ve şefleri puanlaması için bağımsız şarap ve gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gault & Millau sekiz bölgesel rehber, bir şarap rehberi ve bir şampanya rehberine sahip. Rehber için değerlendirilen restoran ve şeflere Gault & Millau tarafından hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yaptığı değerlendirmelerle birlikte yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ile 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar puanlarının derecesine göre Gault & Millau imzası olan şapkalardan 1 ile 4 arasında şapka kazanıyor.