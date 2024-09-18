Fransız Lierac, Roger & Gallet ve Phyto’yu Türkiye’de Expanscience Laboratuvarları temsil edecek

1950 yılından bu yana faaliyet gösteren Expanscience, Türkiye’de Mustela markasıyla son 15 yıldır bebek cilt bakım ürünlerinde önemli çalışmalar yürütüyor. Mustela, eczanelerde en çok satan bebek cilt bakım markası olarak tanınırken, güneş, atopi ve pişik kategorilerinde eczacıların, pediatrist ve dermatologların en çok tavsiye ettiği marka olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de de tanınan dermo kozmetik markalardan biri olan Lierac, 1975 yılından bu yana cilt bakımında yenilikçi çözümler sunarak "çatlak", "selülit" ve "menopoz" gibi cildin dili olan konularda cesurca ve tabu tanımadan yaklaşım sergiliyor ve yüzde yüz doğala yakın ürünleriyle sektördeki liderliğini sürdürüyor.

Botanik saç bakımı alanında öncü Fransız markası olan Phyto, 5 kıtada 50 ülkede 16.000'den fazla satış noktasında satılıyor.

Eşsiz kokuları damıtarak tüketicilerle buluşturan Roger & Gallet ise, 1862'den bu yana kült içerikleriyle kullanıcılarına unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Expanscience Laboratuvarları 3 yeni markanın her birini eczanelerde konumlandıracak ve lansmanla beraber eczane, doktor ve tüketici kanadında, sağlam ve sürdürülebilir başarı için yatırımlarına devam edecek.