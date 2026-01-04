Freebird Airlines, IndiGo’ya 5 uçağını uçuş ekibiyle kiraladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Bünyesinde 14 uçağı bulunan Türk havayolun şirketlerinden Freebird Airlines, Hindistanlı IndiGo ile 5 adet Airbus A320 için wet lease anlaşması yaptı. TC-FHN tescilli uçak Antalya’dan Hindistan’a gitti.

Anlaşma kapsamında Freebird filosunda bulunan A320 tipi uçaklar, Hindistan iç hat operasyonlarında, Bengaluru merkezli olarak uçuş yapacak.

İlk uçak Hindistan’a hareket etti

Anlaşma kapsamında TC-FHN tescilli Airbus A320 tipi uçak bu akşam saat 19:30’da sıralarında Antalya’dan Hindistan’a hareket etti. Diğer 4 uçakta önümüzdeki günlerde Hindistan’a gitmesi

İplanlanıyor.

IndiGo İçin Uçacak Freebird A320’ler

Wet lease kapsamında IndiGo operasyonlarında görev alacak Freebird Airlines uçaklarının tescilleri şöyle:

TC-FHM,TC-FHZ,TC-FHC,TC-FHL,TC-FHK