Freebird Airlines, IndiGo’ya 5 uçağını uçuş ekibiyle kiraladı

Gözen Holding bünyesinde bulunan Freebird Airlines, Hindistan’ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo ile 5 adet Airbus A320 uçağını kapsayan wet lease (uçak + kokpit ve kabin ekipleri) anlaşmasına imza attı.

Hüseyin ASLIYÜCE

Bünyesinde 14 uçağı bulunan Türk havayolun şirketlerinden Freebird Airlines, Hindistanlı IndiGo ile 5 adet Airbus A320 için wet lease anlaşması yaptı. TC-FHN tescilli uçak Antalya’dan Hindistan’a gitti.

Anlaşma kapsamında Freebird filosunda bulunan A320 tipi uçaklar, Hindistan iç hat operasyonlarında, Bengaluru merkezli olarak uçuş yapacak.

Freebird Airlines, IndiGo’ya 5 uçağını uçuş ekibiyle kiraladı - Resim : 1 İlk uçak Hindistan’a hareket etti

Anlaşma kapsamında TC-FHN tescilli Airbus A320 tipi uçak bu akşam saat 19:30’da sıralarında Antalya’dan Hindistan’a hareket etti. Diğer 4 uçakta önümüzdeki günlerde Hindistan’a gitmesi
İplanlanıyor.

 

IndiGo İçin Uçacak Freebird A320’ler

Wet lease kapsamında IndiGo operasyonlarında görev alacak Freebird Airlines uçaklarının tescilleri şöyle:

TC-FHM,TC-FHZ,TC-FHC,TC-FHL,TC-FHK