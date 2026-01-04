Freebird Airlines, IndiGo’ya 5 uçağını uçuş ekibiyle kiraladı
Gözen Holding bünyesinde bulunan Freebird Airlines, Hindistan’ın en büyük hava yolu şirketi IndiGo ile 5 adet Airbus A320 uçağını kapsayan wet lease (uçak + kokpit ve kabin ekipleri) anlaşmasına imza attı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Bünyesinde 14 uçağı bulunan Türk havayolun şirketlerinden Freebird Airlines, Hindistanlı IndiGo ile 5 adet Airbus A320 için wet lease anlaşması yaptı. TC-FHN tescilli uçak Antalya’dan Hindistan’a gitti.
Anlaşma kapsamında Freebird filosunda bulunan A320 tipi uçaklar, Hindistan iç hat operasyonlarında, Bengaluru merkezli olarak uçuş yapacak.
İlk uçak Hindistan’a hareket etti
Anlaşma kapsamında TC-FHN tescilli Airbus A320 tipi uçak bu akşam saat 19:30’da sıralarında Antalya’dan Hindistan’a hareket etti. Diğer 4 uçakta önümüzdeki günlerde Hindistan’a gitmesi
İplanlanıyor.
IndiGo İçin Uçacak Freebird A320’ler
Wet lease kapsamında IndiGo operasyonlarında görev alacak Freebird Airlines uçaklarının tescilleri şöyle:
TC-FHM,TC-FHZ,TC-FHC,TC-FHL,TC-FHK