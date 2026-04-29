Freedom Holding, Astana'daki finans zirvesini gerçekleştirdi

Kazakistan'ın başkenti Astana, 9 Nisan tarihinde teknoloji ve finans sektörlerini bir araya getiren uluslararası Freedom Inside 2026 forumuna ev sahipliği yaptı.

Organizasyon kapsamında üç bini aşkın şirket yöneticisi, kamu görevlisi ve teknoloji uzmanı bir araya geldi. Etkinliğin ana gündemini, finansal hizmetlerin bağımsız birer yapı olmaktan çıkarak dijital bir ağa entegre olma süreci oluşturdu.

Türkiye pazarına yönelik bankacılık takvimi

Forumun uluslararası yatırım stratejilerinin konuşulduğu bölümlerde, şirketin Türkiye pazarına giriş planları ele alındı. Holding yönetimi, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanması kaydıyla Turkish Bank A.Ş.'nin yüzde 99.32'lik hissesini satın alma işlemlerini başlattıklarını bildirdi. Sürece taraf olan Turkish Bank A.Ş. kurucu ailesinin temsilcileri de etkinlikte yer aldı.

Kurum, bankacılık, ödeme sistemleri, yatırım ve sigorta hizmetlerini kapsayan ekosistem modelini Türkiye'de devreye almak için yol haritası hazırladığını aktardı.

Şirketin diğer küresel hedefleri arasında Avrupa pazarında seyahat hizmetlerine başlamak ve uzun vadede Amerika Birleşik Devletleri piyasasına açılmak bulunuyor.

Operasyonel veriler ve finansal tablo

Etkinlikte konuşan Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO’su Timur Turlov, geleneksel bankacılığın geçirdiği değişime değindi.

Timur Turlov, "Finansal ürünler artık sadece bir temel altyapı işlevi görüyor. Asıl stratejimiz alışverişten kamu hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçları karşılayarak kullanıcıları tek bir platformda tutmak" ifadelerini kullandı.

Açıklanan verilere göre, başlangıçta 40 bin kullanıcısı olan Freedom SuperApp platformu günde 10 bin yeni kullanıcı kaydediyor.

Şirketin güncel olarak 21 ülkede 11 milyon müşteriye hizmet verdiği bildirildi. Holdingin yıllık gelirinin iki milyar doların üzerinde, toplam piyasa değerinin ise dokuz milyar dolar seviyesinde olduğu açıklandı.

Yapay zeka bütçesi ve altyapı çalışmaları

Firma, finansal hizmetleri fiziksel ve teknolojik altyapılarla destekleme kararı aldığını duyurdu. Donanım şirketi NVIDIA ortaklığında kurulacak ulusal yapay zeka merkezi için iki milyar dolarlık yatırım bütçesi ayrıldığı paylaşıldı.

Eş zamanlı olarak kurum içi bir yapay zeka asistanının geliştirilmesine devam edildiği belirtildi.

İnternet erişim projeleri dahilinde on bir şehirde kendi ağını kuran holding, yirmi bin adet Wi-Fi erişim noktası oluşturmayı ve akıllı şehir sistemlerini geliştirmeyi planlıyor.

Sektörel entegrasyonlar

Finansal altyapının diğer sektörlerle birleştirilmesi doğrultusunda gayrimenkul firması BI Group ile konut fiyatı sabitleme ve uygulama üzerinden mortgage başvurusu hizmetleri başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle randevu sistemlerini dijitalleştiren dijital tıp ve teletıp projeleri yürütülüyor.

Perakende alanında Dimash Qudaibergen, Lamine Yamal, Lionel Messi ve Harry Potter tasarımlı ortak markalı kartların dağıtımı yapıldı.

Uluslararası piyasalarda işlem gören holding hisseleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu denetiminde, Nasdaq Capital Market bünyesinde FRHC koduyla listeleniyor.