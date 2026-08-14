Freedom Yatırım, 34 yıl sonra SPK’dan faaliyet izni alan ilk geniş yetkili yabancı aracı kurum oldu

Freedom Holding Corp., ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu son finansal sonuçlara göre 30 Haziran 2026 itibarıyla 14 milyar ABD doları toplam varlığa sahip uluslararası bir finansal hizmetler grubu konumunda bulunuyor.

Sermaye piyasaları faaliyetleri, Grubun ana iş kollarından biri ve büyümesinin önemli unsurları arasında yer alırken, bu faaliyetlerden elde edilen net gelir Grubun toplam net gelirinin yaklaşık yüzde 39’unu oluşturuyor. Freedom Yatırım’ın Türkiye pazarına girişiyle birlikte Grubun bu alandaki uluslararası deneyim ve yetkinliklerinin Türkiye sermaye piyasalarına taşınması hedefleniyor.

Türkiye ile global piyasalar arasında çift yönlü bağlantı

Freedom Yatırım’ın Türkiye’deki hedefi, geleneksel bir aracı kurum faaliyeti oluşturmanın ötesine geçiyor. Şirket, Freedom Holding Corp. tarafından geliştirilen ve Grubun uluslararası sermaye piyasaları faaliyetlerinde kullandığı temel platformlardan biri olan TraderNet’in teknoloji ve işlem kabiliyetlerinden yararlanarak Türkiye ile global sermaye piyasaları arasında çift yönlü bir bağlantı kurmayı planlıyor.

Bu kapsamda Freedom Yatırım, Türkiye’deki yatırımcılara Grubun global ölçekteki yetkinliklerinden yararlanarak uluslararası piyasalara erişim imkanlarını kademeli olarak sunmayı hedefliyor.

Borsa İstanbul entegrasyonu tamamlandı

Diğer taraftan Freedom Yatırım, Borsa İstanbul entegrasyonunu da tamamladı. Bu entegrasyonla, Freedom Holding Corp.’un farklı pazarlarda 870 binin üzerinde müşteri hesabına hizmet veren uluslararası ağının Türkiye piyasasındaki yatırım fırsatlarına erişebilmesi hedefleniyor. Freedom, böylece Türkiye sermaye piyasalarına uluslararası yatırımcı katılımının artmasına ve Borsa İstanbul ile global piyasalar arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Freedom Holding Corp.’un Türkiye’de entegre bir ekosistem oluşturma vizyonu kapsamında Freedom Yatırım ve Freedom Bank, Grubun sermaye piyasaları ve bankacılık alanlarındaki yetkinliklerini, gelişmiş bir dijital altyapı üzerinden farklı günlük yaşam hizmetleriyle bir araya getirecek.

Turlov: Türkiye’de uzun vadeli bir yapı oluşturmak istiyoruz

Grubun Türkiye stratejisini değerlendiren Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO’su Timur Turlov, şunları söyledi:

“Türkiye’de 34 yıl aradan sonra faaliyet izni alan ilk yabancı sermayeli geniş yetkili aracı kurum olmak, düzenleyici otoritenin bize duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olmasının yanı sıra uluslararası operasyonlarımızda yıllar içinde oluşturduğumuz gücü de ortaya koyuyor. Freedom Holding Corp.’un Türkiye’deki uzun vadeli stratejisi, Freedom Bank ve Freedom Yatırım etrafında entegre bir dijital finansal ekosistem oluşturmak.

Bu süreçte Grubun Kazakistan’daki deneyiminden de yararlanacağız. Bankacılık, yatırım ve günlük dijital hizmetleri tek bir platformda buluşturan Freedom SuperApp, Kazakistan’da insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Türkiye’de ise bu modeli yerel pazarın ihtiyaçlarına uyarlayarak bankacılık, sermaye piyasaları ve diğer finansal hizmetleri günlük yaşam hizmetleriyle birlikte, kesintisiz bir dijital deneyim içinde kademeli olarak bir araya getirmeyi planlıyoruz.”

“Türkiye’de büyümemiz, bu pazara yönelik uzun vadeli taahhüdümüzün bir göstergesi. Freedom Bank ve Freedom Yatırım’ın bu ekosistemin merkezinde yer almasını; Grubun teknoloji alanındaki yetkinliklerini ve uluslararası sermaye piyasalarındaki gücünü yerel uzmanlıkla bir araya getirerek bireylere, girişimcilere ve işletmelere hizmet sunmasını hedefliyoruz.

Faaliyet izni süreci boyunca sağladıkları destek ve gösterdikleri yaklaşım için Sermaye Piyasası Kurulu’na içten teşekkürlerimi sunuyorum. Finansal gücümüz, sermaye piyasalarındaki deneyimimiz ve teknoloji alanındaki yetkinliklerimiz, Türkiye’ye uzun vadeli yatırım yapmamız için sağlam bir temel oluşturuyor. Bu birikimi yerel uzmanlıkla bir araya getirerek Türkiye finans sektöründe kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak ve Türkiye sermaye piyasalarının gelişimine önemli katkı sağlamak istiyoruz.”

Mammadov: Hizmetlerimizi Türkiye'deki yatırımcıya göre şekillendireceğiz

Freedom Yatırım’ın Türkiye sermaye piyasalarına yönelik yaklaşımını değerlendiren Yönetim Kurulu Başdanışmanı Vusal Mammadov da şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, farklı piyasalara ve varlık sınıflarına yönelik ilgisi giderek artan geniş ve gelişmiş bir yatırımcı kitlesine sahip. Freedom’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki deneyimini Türkiye pazarına ilişkin bilgi birikimimizle bir araya getirerek ürün ve hizmetlerimizi Türkiye’deki yatırımcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirmek istiyoruz. Teknoloji ve uluslararası piyasalara erişim sunacağımız hizmetlerin önemli unsurları olacak. Bununla birlikte yerel uzmanlık ve sunduğumuz hizmetin kalitesi de bizim için aynı derecede önem taşıyor.”

Geniş kapsamlı aracı kurum olarak faaliyet izninin alınması önemli bir kilometre taşı olurken Freedom Yatırım, yatırımcılara hizmet vermeye başlamadan önce hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Şirket bu dönemde kapsamlı sistem testleri ve operasyonel hazırlıklara odaklanarak Türkiye pazarının ihtiyaçlarına uygun, kesintisiz ve kullanıcı dostu bir yatırım deneyimi sunmayı hedefliyor.