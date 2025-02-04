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Frito Lay hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunca, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi.

Haber Merkezi
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Frito Lay hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı
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Sözlü savunma toplantısı Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediği iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiğini bildirdi.

Soruşturma heyeti temsilcisi de yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucunda teşebbüsün paketlenmiş cips pazarında perakende satış noktalarında münhasırlık uygulamak suretiyle rekabeti kısıtlayarak kanunu ihlal ettiğini bildirdi. Firmanın pazardaki nihai satış noktalarında gerek yazılı sözleşmelerle gerekse fiili olarak uyguladığı münhasır satış sisteminin de kanun ilkelerine uymadığına işaret eden temsilci, teşebbüse idari para cezası uygulanmasını ve paketlenmiş cips pazarında etkin rekabetin tesis edilmesi için davranışsal tedbir kararı alınmasını talep etti.

Teşebbüs temsilcileri de haklarındaki münhasırlık iddialarının doğru olmadığını savunarak, davranışsal tedbir kararının rekabetin tesisi için fayda sağlamayacağını ve tüketici refahına hizmet etmeyeceğini ileri sürdü.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

Frito Lay, Türkiye'de cips ve şekerleme pazarında faaliyet gösteriyor.

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