FUBA, süt çiftliklerinde yerli robot dönemini başlatıyor

Kamusal Ar-Ge desteği almaya hak kazanan proje kapsamında kurulan AR-GE çiftliğinde çalışmaların sürdüğünü belirten FUBA Şirketler Grubu Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Fatih Furtun, teknolojinin süt hayvancılığında verimliliği artıracak önemli bir dönüşüm sağlayacağını söyledi. Furtun, "Süt sağım robotunu grubumuzun geleceğe dönük en stratejik yatırımlarından biri olarak görüyoruz. 2021 yılında başlattığımız projede ilk iki prototipimizi tamamladık. Şu anda FUBA Fabrika Yaşam Kampüsü içerisinde kurduğumuz AR-GE çiftliğinde canlı hayvanlar üzerinde son testleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

İki ay içinde 50 başlık pilot sürüyle daha kapsamlı saha denemelerine geçmeyi planladıklarını ifade eden Furtun, "Bu sürecin ardından elde edeceğimiz veriler doğrultusunda ürünümüzü ticari olarak pazara sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Günde üç- dört kez otomatik sağım

Robotun yalnızca süt sağımı yapmadığını, aynı zamanda hayvanların sağlık ve bakım süreçlerini de takip ettiğini belirten Furtun, "Robotlarımız insan müdahalesi olmadan günde üç ya da dört kez süt sağabilecek. Sensörler sayesinde sütün kalite analizlerini anlık gerçekleştirecek, hayvanların bakım ve temizlik süreçlerini yönetecek. Yaşam konforu artan hayvanların süt verimliliğinde de önemli artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyada sınırlı sayıda üretici var

Tam otomatik süt sağım robotlarının dünyada sınırlı sayıda teknoloji şirketi tarafından geliştirilen ileri düzey sistemler arasında yer aldığına dikkat çeken Furtun, Türkiye'de de bu alanda çalışma yürüten şirket sayısının oldukça sınırlı olduğunu söyledi. Furtun, "Bu teknoloji bugün dünyada yalnızca birkaç üreticinin geliştirdiği ileri düzey robotik sistemlerden biri. Türkiye'de de bu alanda çalışan çok az firma bulunuyor. Biz yerli mühendislik gücüyle geliştirdiğimiz çözümü kısa sürede pazara sunarak hem sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeyi hem de ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Akıllı tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte iş gücü ihtiyacının azalacağını, verimliliğin artacağını ve süt üretiminde kalite standardının yükseleceğini vurgulayan Furtun, projenin hem hayvancılık sektörünün dijital dönüşümüne hem de Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimine katkı sağlayacağını belirtti.

Hedef 2029 yılına kadar ayda 10 adet robot üretmek

Ar-Ge projesi için yaklaşık 1,5 milyon dolar harcama yapıldığını belirten FUBA Şirketler Grubu Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı Fatih Furtun, 2029 yılına kadar ayda 10 adet robot üretmeyi hedeflediklerini belirterek şu bilgileri verdi:

“ Şu ana kadar Ar-Ge projesi için yaklaşık 1,5 milyon USD harcandı. Ar-Ge sürecinde bunun yarısı kadar daha ek yatırım planlanıyor. Ardından seri üretime geçiş için yaklaşık 8 milyon dolarlık bir yatırım yapılması öngörülüyor. Hedefimiz 2029 yılına kadar ayda 10 adet robot üretim kapasitesine ulaşmak. 2030 itibarıyla ise yılda bin adet robot üretebilecek kapasiteye ulaşmaktır. Ürünün başta komşu ülkeler olmak üzere ciddi bir ihracat potansiyeli bulunmakta ve sistemin yazılımı yüzde 100 yerli, kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilmekte”

Bu projeye çok değer verdiklerini ifade eden Furtun,” Konu sadece süt sağım robotu değil. Bunu başarabilmemiz demek bir ekosistem oluşturabilmemiz demek. Çiftlik ortamında ihtiyaç duyulan tüm işler için robot geliştirebilmek, bu robotları birbiriyle haberleştirip, senkronize hareket ettirebilmek demektir. Bunu başarabilmek piyasa rekabetini de oldukça güçlendirecek, bu durum fiyatlara yansıyacak, Türk çiftçisi yüksek teknolojiye çok daha uygun bütçelerle erişme şansına sahip olacaktır.” diye konuştu.